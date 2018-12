GRAVE ACCIDENT DE LA ROUTE AU SUD DU PAYS Neuf morts et deux blessés à el bayedh

Par Massiva ZEHRAOUI -

Nos routes sont devenues des cimetières

Le drame est survenu hier matin dans la wilaya d'El Bayedh. La Protection civile a recensé neuf morts et deux blessés graves, suite à une collision entre un taxi inter-wilaya et deux camions.

Le phénomène des accidents de la circulation a connu ces dernières semaines une nette recrudescence. Les tronçons routiers du sud du pays sont les plus concernés par cette croissance.

En effet, le bilan est lourd. Un grave accident est survenu hier matin dans la wilaya d'El Bayedh.

La Protection civile a recensé neuf morts et deux blessés graves, suite à une collision entre un taxi inter-wilaya et deux camions. «Le drame s'est produit à 6h30, à 5 km de Bougtob, lorsqu'un taxi faisant la liaison entre El Bayadh et Oran est entré en collision avec deux camions», a précisé la même source.

La Protection civile a encore indiqué qu'un «premier bilan fait état de neuf morts et de deux blessés grièvement atteints alors que trois autres personnes se trouvent dans un état de choc.

Les dépouilles mortelles ont été déposées à la morgue de l'hôpital de Bougtob où ont été également évacués les blessés. Par ailleurs, une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame, affirme-t-on enfin. Ce fait tragique n'est que la suite d'une série d'accidents enregistrés ces derniers jours dans certaines régions du Sud. A Adrar, un bus de voyageurs s'est renversé jeudi dernier, causant 22 blessés.

«L'accident s'est produit suite au renversement du bus de transport de voyageurs assurant la liaison Adrar-Biskra, et ce dans la zone de Legrara, commune de Sebaâ, à 30 km au nord d'Adrar», ont communiqué les services de la Protection civile. «Les blessés dont un grièvement, ont été évacués vers l'hôpital Ibn Sina à Adrar» on signale d'autre part, qu'aucun décès n'a été déploré lors de l'accident.

Par ailleurs, comme le veut la procédure, une enquête sera initiée afin de mettre la lumière sur les causes réelles de l'accident. Cependant, les accidents de la route n'épargnent pas non plus d'autres régions de l'Algérie.

Selon un bilan établi par la Protection civile, hier, pas moins de 19 personnes ont été fauchées par la mort en 24 heures dans des accidents de la route dénombrés au niveau national. 87 autres blessés ont par ailleurs été signalés.

Avant ça, la direction de la Sûreté nationale (Dgsn) avait fait savoir via l'un de ses communiqués que «sept personnes ont trouvé la mort et 324 autres ont été blessées, dans 264 accidents de la route, survenus du 11 au 17 décembre, au niveau des différentes zones urbaines».

Cependant, les statistiques données par ces services ont fait état d'une baisse du nombre de décès comparativement à la semaine qui l'a précédée.

Concernant les facteurs des accidents de la circulation, le facteur humain demeure la principale cause, avec un taux dépassant 95% (le non-respect de la distance de sécurité, l'excès de vitesse et la fatigue au volant), outre d'autres facteurs liés à l'état des véhicules et à l'environnement», est-il précisé.