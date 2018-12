ZEMALI À PROPOS DU DÉFICIT DE LA CNR "Les cotisations doivent être régulières"

Par Hocine NEFFAH -

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale Mourad Zemali

La déclaration aux assurances et le paiement des cotisations auprès de la Casnos sont la seule voie qui pourrait garantir l'équilibre financier de ces caisses et la durabilité des prestations offertes au profit des catégories fragiles, dont les retraités.

Le déficit que risque de connaitre la Caisse nationale des retraites(CNR) en 2019 semble inquiéter au plus haut point le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale Mourad Zemali. C'est ce qu'a laissé entendre en tout cas hier son appel aux employeurs quant à la nécessité de déclarer leurs employés à la Caisse nationale des assurances sociales(Cnas). «Il faut que les employeurs tiennent à déclarer leurs employés aux services de la Cnas et respecter le paiement de leurs cotisations», a signifié Zemali, appelant les employeurs à coopérer davantage avec les équipes de l'inspection du travail. Mourad Zemali, qui a abordé avec un ton grave cette question a appelé par ailleurs les citoyens exerçant des fonctions libérales à se faire déclarer auprès des services de la Casnos. La déclaration aux services de la Cnas et le paiement des cotisations auprès de la Casnos sont, pour le ministre, «la seule voie qui pourrait garantir l'équilibre financier de ces caisses, leur durabilité et la durabilité des prestations offertes au profit de toutes les catégories fragiles dont la catégorie des retraités», a fait observer le ministre dans son allocution à l'ouverture de la Rencontre nationale des cadres de l'inspection du travail. Le ministre s'est étalé ensuite sur l'intérêt que son département accorde à l'application de l'instruction du Premier ministre, relative à l'emploi dans les wilayas du sud du pays. Dans ce sens, il a déclaré que son département a donné des instructions strictes aux services compétents quant à l'application stricte des critères de l'équité et de la transparence accordées en premier lieu aux citoyens natifs de ces wilayas-là. Mourad Zemali, qui a tenu à rassurer les habitants de ces wilayas quant à la garantie de leurs droits, a appelé toutefois ces derniers à s'inscrire d'abord auprès des services de l'Anem. «La priorité sera donnée uniquement aux personnes inscrites auprès de l'Anem»,a insisté Zemali.

Revenant sur l'importance de l'inspection du travail et l'intérêt accordé pour les organes de l'inspection du travail, le ministre a indiqué que les chiffres réalisés par ces organes sont expressifs. «L'augmentation du nombre de visites d'inspection du travail sur le terrain, de 180.000 visites en 2011 à 200.000 visites en 2018, est significative concernant le renforcement des effectifs de ces organes», dira-t-il.

Les inspections du travail ne se contentent pas seulement de contrôler la déclaration des travailleurs à la Cnas, mais elles s'inquiètent aussi des conditions du travail des employés, de la santé de ces derniers et du respect du Code du travail par l'employeur.

Les inspecteurs du travail veillent aussi aux conditions de travail des employés étrangers, en s'assurant du respect par les employeurs des conventions signées», a-t-il affirmé. S'exprimant dans le même ordre d'idées, Mourad Zemali a fait savoir que son département favorise en ce qui concerne la résolution des contentieux en milieu du travail, le dialogue avec les employeurs. «L'installation de l'organe de veille à l'échelle centrale et locale a porté ses fruits, concernant la résolution de ces contentieux.

Le nombre de ces derniers a diminué d'ailleurs de façon très significative», a-t-il noté. Il est à rappeler que la rencontre d'hier a vu la présence dans la salle, du SG de la Centrale syndicale Abdelmadjid Sidi Saïd.