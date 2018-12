FACE À LA MULTIPLICATION DES INITIATIVES SUR LA SCÈNE POLITIQUE Le FFS défend son consensus

Le plus vieux parti d'opposition (FFS), qui a commémoré, hier, le troisième anniversaire de son fondateur feu Hocine Aït Ahmed au niveau de la salle Sierra Maestra à Alger, a souligné par la voix de son premier secrétaire national, Mohamed Hadj Djilani, que «face à la multiplication des initiatives sur la scène politique, le FFS continue à défendre son projet de reconstruction du consensus national comme alternative politique pour éviter au pays de sombrer dans une crise». Pour Djilani Hadj «la solution n'est pas dans l'élection, mais procède de la volonté politique et de la reconstruction du consensus national». Pour ce parti «la prolifération des propositions traduit une panique au sein du régime».Il a également mis en avant la revendication relative à «la mise en place de l'Assemblée nationale constituante pour l'avènement d'une deuxième République». Pour lui «le peuple est la seule source de légitimité».Il a en outre affirmé que «son initiative s'inspirait du Mouvement national, de la guerre de Libération nationale, de la Déclaration du 1er Novembre 1954 et de la plateforme de Soummam». Il a rappelé la vision du parti: «Pour une Algérie unie, démocratique et sociale» et sa conviction que «le dialogue est la seule manière de régler les conflits et tous les problèmes». De son côté Ali Laskri, coordinateur de l'instance présidentielle, a indiqué que seule «la mobilisation des Algériens et la convergence des forces du changement sont à même de réunir les conditions qui permettent un changement politique pacifique et organisé, afin de concrétiser le projet de la deuxième République». Il est à noter que la famille du défunt a brillé par son absence lors de cette rencontre, qui s'est tenue en présence, entre autres, du docteur Saïd Chibane, Mustapha Bouchachi, le président du la Confédération des syndicats autonomes, Sadek Ziri et le responsable de la Ligue des droits de l'homme et ceux de RAJ et des familles des disparus.Placée sous le thème «Une vie et un combat pour un Maghreb des peuples», la commémoration a été marquée par la présence du président du parti «Ettakatoul» de Tunisie, de l'«Union socialiste des forces populaires» du Maroc et du président de l'Assemblée nationale constituante de Tunisie, Mustapha Ben Djaffar. Ce dernier a rappelé que «l'idée du Grand Maghreb de Hocine Ait Ahmed a soudé nos peuples en lutte contre l'ordre colonial. Si hier des indépendances n'ont pas réussi à former chez les dirigeants un même concept du Maghreb, les peuples voient toujours dans le Maghreb uni les bases d'une communauté fraternelle, égalitaire et solidaire». Un tel idéal, poursuit-il «est accessible. Le Grand Maghreb est notre patrie commune. Elle constitue une exigence historique, la seule pour laquelle nos peuples admettraient des concessions de souveraineté au profit des directions supranationales». «De grands enjeux s'attachent à la réalisation du Grand Maghreb: enjeux de croissance et de

prospérité, stratégique, de civilisation. Dans la géopolitique de notre temps où prévalent les grands ensembles, le non-Maghreb est injustifiable en termes de croissance et de compétitivité et en termes de poids politique, la défaillance est perceptible dans la région», a-t-il noté. «Le Maghreb uni, fort avec une superficie de

6 millions de km2, une large façade sur la mer et l'océan et une population de 100 millions parlant les mêmes langues, peut accéder à un ordre de puissance économique et stratégique en mesure d'assurer la sécurité et la prospérité de ses peuples»,a-t-il conclu. Par ailleurs, les hôtes du FFS, tunisiens et marocains, ont estimé que «le projet de la construction du Grand Magreb accuse un retard de 60ans».Ils ont insisté, notamment sur «la nécessité de poursuivre les rencontres et la concertation pour réactiver le projet de la réunification du Maghreb et lui donner un cadre permanent et une nouvelle stratégie». Ali Laskri a souligné que l'Internationale socialiste peut constituer un cadre d'échange et de réflexion pour les partis maghrébins».