COMPLEXE SIDÉRURGIQUE D'EL HADJAR: EST-CE LA FIN DE LA CRISE? Fin de la grève des contractuels de Sider

Par Wahida BAHRI -

Le conflit opposant les contractuels à la direction générale du complexe d'El Hadjar, semble voir le bout du tunnel...

Les travailleurs contractuels du complexe d'El Hadjar, ont mis avant-hier, fin à leur mouvement de contestation, avons-nous été informés par quelques grévistes. La décision a été prise, après intervention du ministre de l'Industrie et des Mines. La dernière réunion a regroupé, nous dit-on, les parties en conflit, en présence du P-DG du groupe Imetal. L'émissaire de Youcef Yousfi, Tarek Bouslama, envoyé en sapeur-pompier, est parvenu à dénouer le conflit avec, non pas des propositions, mais bien plus à ce qui s'assimile à des engagements du département de tutelle. La conciliation entre les parties a abouti sur la base, d'une part de l'annulation de toutes les poursuites judiciaires, engagées à l'encontre de quelques grévistes et d'autre part, la conversion de tous les contrats CTA en CDD.

Toutefois, le passage de ces derniers en contrats de durée indéterminés, sera pour le moment gelé. En attendant, il a été convenu outre, le renouvellement des contrats de tous les CDI pour une durée d'une année, une augmentation sur salaire de 9000 DA. Cette décision, notons-le, qui vient d'être prise par le ministre de l'Industrie et des Mines, a été une bouffée d'oxygène pour les contractuels grévistes, surtout que leurs contrats touchent à leur fin.

Par ailleurs, selon certains observateurs, si une telle décision vient, un tant soit peu, apaiser la tension des grévistes, elle demeure néanmoins à prendre avec des pincettes, même si les grévistes ont repris le travail. Car, faut-il le souligner, le retour au bras de fer n'est pas écarté pour autant, dans le cas où, à l'expiration des contrats renouvelés pour une année, et la conversion trébuchent pour une raison ou une autre. «La pérennité de l'entité est toujours compromise tout autant que la production», nous explique-t-on. Le vrai décollage de la production du complexe sidérurgique d'El Hadjar, repose sur des décisions compatibles avec des issues, le moins que l'on puisse dire faisables. «Une faisabilité qui ne peut être tributaire de la balance financière du complexe», nous explique-t-on.

Pis encore, «il ne faut pas que la conversion des CDI en CDD soit confrontée au problème des salaires. Ce qui provoquerait une autre crise plus aiguë, que celle-ci», ont estimé certains cadres de l'entreprise. Pour le moment, le conflit qui a opposé deux semaines durant, les contractuels à la direction générale de Sider, a trouvé un dénouement, plus ou moins satisfaisant pour toutes les parties, il demeure néanmoins que, le complexe, lui, a été otage d'une crise, dont les retombées ont, directement impacté la production. Car convient-il de le signaler, le poumon du complexe, le HF2 en l'occurrence, est à l'arrêt depuis une semaine déjà. Situation devant coûter à l'entreprise 180 millions de dinars de pertes/j.

Un désagrément occasionné, rappelons-le, par le blocage de la voie ferrée, assurant l'alimentation du HF2, depuis les aciéries en fonte. Mieux encore, l'entreprise de Sider est appelée à débloquer d'importants fonds pour faire fondre la fonte endurcie au fond du HF2. Une opération que devront assurer deux ateliers tout au long de deux mois et même plus.