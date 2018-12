LE PREMIER CORADIA ANNABA-TÉBESSA MIS EN SERVICE Zalène donne le coup d'envoi

Par Wahida BAHRI -

Une capacité de 455 places

Adapté aux conditions de circulation sur le réseau national, le Coradia est un train qui a la possibilité de rouler à la fois au diesel et à l'électricité.

C'est la spécificité de cet équipement roulant dont la mis en service a été donnée, hier samedi, par Abdelghani Zalène, ministre des transports. D'une capacité de 455 places, ce premier train Coradia Annaba/Tébessa, permettra aux voyageurs des trois villes de l'Est à savoir Annaba, Souk Ahras et Tébessa, de faire des déplacements dans les meilleures conditions. D'une vitesse de 160 km/h, le nouveau train Coradia assurera également des dessertes pour, Bouchegouf, Medaourouche et Oued El Kebrit. Faisant le premier trajet à bord du Coradia d'Annaba à El Hadjar, le commis de l'état s'est manifesté satisfait quant à ce nouvel acquis qui vient renforcer le parc roulant. Celui-ci, en pleine modernisation et rajeunissement, à travers l'acquisition de nouvelles motrices et de wagons de voyageurs et de marchandises, permettant ainsi d'offrir une meilleure qualité de service. Dans son intervention, le ministre des Transports a rappelé que plusieurs points étaient à l'arrêt depuis la décennie noire. «Mais nous rétablissons progressivement le trafic ferroviaire», a-t-il dit. «La réhabilitation, la modernisation et le doublement de la voie ferrée dans ces zones, devra atteindre les 60 millions de voyageurs à l'horizon 2023», devait-il indiquer, précisant que grâce à la politique du gouvernement, les choses s'améliorent graduellement et la mise en service de ce tronçon de 400 kilomètres, jusqu'à Djebel Ounk, est d'une importance capitale pour le minerai de phosphate, dont l'exploitation est prévue en 2019. Par ailleurs, Abdelghani Zalène a estimé que la généralisation du train Coradia à toutes les wilayas, va diminuer la pression routière.

Le ministre des Transports a annoncé la finalisation, le mois prochain, des essais de la liaison Annaba-Sétif. Une ligne accordée suite à la forte demande des citoyens des deux wilayas. Rappelant que cette nouvelle acquisition, destinée à l'est du pays, intervient après la mise en service commercial, en mars dernier, du premier train Coradia reliant la capitale, Alger, à la ville d'Oran, à l'ouest.

D'autres trains Coradia seront acquis par la Sntf (Société nationale des transports ferroviaires), en faveur d'autres wilayas du pays, afin d'étoffer le réseau par de nouvelles dessertes.