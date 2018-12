UN PROGRAMME VARIÉ A ÉTÉ CONCOCTÉ POUR LES JEUNES De quoi occuper ses vacances d'hiver!

Par Zakaria ZEMRI -

Les activités ne manquent pas

Alger, Boumerdès, Constantine, Béjaïa, Oran et Tipasa ne verront pas leurs enfants s'ennuyer.

Le premier trimestre est fini, mais le repos n'est pas synonyme d'oisiveté! Le programme pourrait même être plus chargé qu'à l'accoutumée. Il suffit de vouloir s'occuper. Et les activités ne manqueront pas pour ces vacances d'hiver!L'Office national de la culture et de l'information et la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger ont concocté des programmes riches pour les jeunes et moins jeunes. L'Onci organise du 21 au 29 décembre des représentations de théâtre pour les enfants à travers plusieurs wilayas. Alger, Boumerdès, Constantine, Béjaïa, Oran et Tipasa ne verront pas leurs enfants s'ennuyer. Ce programme a été élaboré en partenariat avec l'Entv et l'Enrs (la radio algérienne). Les différentes pièces seront jouées par des troupes venant de différents wilayas du pays, pour le plus grand bonheur des petits. Petits qui ne sont pas oubliés pour les projections prévues par l'Onci, notamment avec les films Astérix, et les film d'animation Astérix et Destination Pékin. Les moins jeunes ne sont pas en reste, avec des projections de films sortis au box-office cette année, à l'image du dernier Jurassic World ou encore Blackkklansman. Des thrillers et des comédies sont aussi au programme. Le long métrage Fais soin de toi du réalisateur Lakhdar Tati sera également à l'honneur. La direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger a, elle aussi, concocté un riche programme au profit des élèves et des jeunes. Elle a tracé un programme pour 73 maisons de jeunes à travers Alger, en coordination avec l'Office des établissements de jeunes. Des jeunes membres de clubs scientifiques relevant de ces maisons de jeunes seront sélectionnés afin de participer au «camp scientifique hivernal», qui prendra place dans la wilaya de Tissemssilt. Ils profiteront d'une formation et d'ateliers scientifiques 6 jours durant.

Le départ est prévu pour le 25 décembre. 600 autres jeunes profiteront d'excursions dans le cadre des caravanes juvéniles de wilaya, qui les emmèneront vers les wilayas de Sétif, Khenchela, El Tarf, Tissemssilt, Annaba, Tizi Ouzou et Béjaïa. L'association pour la protection de l'environnement a prévu des excursions à Tikjda et à Chréa. Bien heureusement, ce type d'excursions ne se limite pas aux vacances d'hiver ou aux habitants d'une certaine région, et suivent la même logique que les colonies de vacances estivales organisées çà et là. Ces colonies sont une bouffée d'oxygène pour les enfants des régions enclavées, éloignées des zones côtières par exemple. Elles sont de même pour les enfants issus de familles modestes. Occuper les enfants, c'est les éloigner de l'oisiveté, qui est la mère de tous les vices. Et puis, qu'y a-t-il de mieux pour encourager le tourisme interne que de faire découvrir le pays aux citoyens dès leur plus jeune âge?