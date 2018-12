BÉJAÏA Il manifeste avec son âne devant la wilaya

Par Arezki SLIMANI -

Pour mettre en valeur le rôle de l'âne qui a tracé tant de chemins sur nos reliefs escarpés en Kabylie, Abdelkrim Boukhiba, initiateur et responsable de l'association qui organise le Festival international de l'âne et la montagne dans la commune de Tibane, n' a pas hésité à parcourir plus de 60 kilomètres à dos d'âne, soit de Tibane jusqu'au siège de la wilaya. Abdelkrim et son âne étaient venus à Béjaïa pour protester à leur manière contre le refus des autorités d'octroyer des subventions au festival qu'il a initié et dont la deuxième édition s'est ouverte il y a une semaine. C'est le fait insolite qui a marqué la deuxième édition du Festival international de l'âne et de la montagne lancée par l'association «Les amis de l'âne». Jeudi dernier, le jeune villageois et son âne ont constitué un moment de distraction au centre-ville donnant lieu a des commentaires variés sur cet animal, qui a toujours été et demeure encore le compagnon de l'homme, villageois dans ses activités quotidiennes.

«Respect pour cet animal! Dommage que les gens soient ingrats envers lui! Rendons à César ce qui lui appartient! Soyons reconnaissants pour tous les services que cet animal nous a rendus et ne cesse de nous rendre dans la construction de nos villages de Kabylie! Des services qu'on ne peut énumérer! La grandeur d'une nation se mesure par la façon dont ces animaux sont traités!», commente un citoyen visiblement au fait de la réalité sociale en Kabylie. «C'est grâce à l'âne que la Kabylie a été construite», renchérit un autre. «J'aime bien cet animal», soutient cette dame qui note que «la vision des gens sur lui diffère selon les différentes cultures des différents peuples». Elle citera à titre d'exemple l'Italie où existent «des chansons qui vénèrent l'âne». Contrairement «à ceux qui le rabaissent et sont inconsciemment influencés par la culture arabe et orientale en général, car, l'âne pour eux est symbole de rabaissement», conclut-elle. «Au jour d'aujourd'hui à la casbah d'Alger on ne peut se passer de ce compagnon pour les opérations de nettoyage», a révélé un autre.