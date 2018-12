4ÈME ÉDITION DU GRAND PRIX «ASSIA DJEBAR» Les lauréats nominés

Par Hasna YACOUB -

IC) à Alger en présence des ministres de la Communication et de la Culture, respectivement Djamel Kaouane et Azzedine Mihoubi et du directeur général de l'Anep, Amine Echikr. Il s'agit là de la 4ème édition du «Grand prix Assia Djebar du roman» 2018, organisée sous l'égide des ministères de la Communication de la Culture, l'Entreprise nationale de communication, d'édition et de publicité - Anep et l'Entreprise nationale des arts graphiques - Enag. Pour rappel, le dépôt des ouvrages choisis par les éditeurs, s'est fait avant le 10 octobre dernier et le jury du Grand Prix, composé de sept membres, a été installé juste après. Créé dans la perspective de promouvoir la culture et la littérature algériennes et encourager les talents et les plumes créatives, le «Grand prix Assia Djebar du roman» vise à donner à celle-ci une audience internationale. Il récompense les meilleures oeuvres écrites par des auteurs algériens, éditées en Algérie, dans les langues arabe, amazighe et française. Nous y reviendrons dans notre édition de demain pour de plus amples détails.