SA MORT A ÉTÉ OFFICIELLEMENT ANNONCÉE HIER M'sila pleure Ayache

Par Ilhem TERKI -

Le trou l'a, finalement emporté. Ayache Mahdjoubi, le jeune villageois de 26 ans, qui a chuté dans un puits artésien de 30 mètres de profondeur, dans le village d'Oum Cheml, à 75 km au sud-ouest de M'sila, a donné de l'espoir à ses parents, ses proches, les hommes de la Protection civile et à toute l'Algérie, pendant 5 longs jours. Mais le puits de quelques centimètres de largeur ne lui a donné aucune chance. Ayache n'a pas pu s'accrocher à la vie. Il a quitté, très jeune, ses parents, ses amis et son village à tout jamais. Il a laissé derrière lui des rêves, des enfants qu'il n'aura jamais et des ambitions... inachevées.

M'sila, qui a vécu des nuits d'effroi et d'angoisse depuis mardi dernier, a été terriblement secouée hier matin à l'annonce officielle de la mort de Ayache. Le malheur qui a touché l'un de ses enfants l'a vraiment affectée.

Cette tragédie, faut-il le rappeler, a mobilisé habitants et autorités. Un grand mouvement de solidarité a également été observé chez les citoyens de toutes parts. Les efforts de sauver Ayache n'ont malheureusement pas abouti. Oum Cheml a connu, des files d'attente interminables, depuis que la tragédie a commencé. Durant les cinq nuits précédentes, les habitants sont venus répondre à l'appel de détresse lancé par la famille de la victime. Tous armés de leur matériel et de nourriture, sont venus témoigner leur solidarité et apporter un soutien matériel et moral aux parents et aux proches de Ayache. Ils sont restés des jours et des nuits à attendre une bonne nouvelle. Hélas, le destin en a voulu autrement. «Les gens ont beaucoup aidé. Les secouristes ont été à bout de souffle, ils ont fait leur possible pour le sauver», confirme une des personnes présentes sur le lieu de l'accident. Il ajoute que des unités mobiles ont été déployées, que les Algériens par centaines se sont spontanément présentés sur le lieu de l'accident. «J'ai entendu qu'ils avaient besoin d'aide, je suis venu», témoigne un autre jeune. Autant la solidarité des citoyens a été grande, autant l'a été la mobilisation des secours. En effet, la Protection civile a fait appel à ses meilleurs hommes et a mobilisé tous ses moyens pour tenter de sauver Ayache. Son opération de secours, qui s'est terminée hier matin, s'est déroulée dans des circonstances complexes, selon le directeur de la protection civile de la wilaya, le colonel Abderrezak Bachi, expliquant que c'est la nature du sol qui a rendu plus compliquée l'intervention de ses agents. Et à ce propos, il y a lieu de préciser que la Protection civile a effectué des travaux d'excavation autour du puits qui ont atteint une profondeur de 26 mètres et a mené une tentative, par un de agents ses, pour atteindre le jeune homme, mais en vain. De son côté, le wali de M'sila qui s'est déplacé sur les lieux du drame pour apporter son soutien à la famille, n'a pas manqué de relever l'important mouvement de solidarité des citoyens. Hélas, le destin en a voulu autrement et l'annonce officielle de la mort de Ayache a tué l'espoir. Hier, M'sila et toute l'Algérie ont pleuré Ayache. Sur les réseaux sociaux, le deuil s'est installé. Un mouvement de compassion sans limite. Tous se disaient profondément touchés et affectés. Après les prières, les messages de condoléances ont inondé les pages facebook. Cet accident vient nous confirmer que ce genre de situation produit des citoyens conscients, responsables et engagés socialement. «Les habitants de M'sila et de ses alentours se sentent impliqués et concernés par les malheurs qui touchent les autres. Personne n'est à l'abri», commente un internaute sur une des pages facebook. Il ajoute: «C'est tellement dur pour ses parents, je veux juste leur présenter mes sincères condoléances. Je pense fort à eux». Par des mots touchants, les Algériens ont exprimé leur profonde tristesse et leur soutien. «Ils disent que c'est dans les mauvais moments qu'on connaît nos amis, toutes mes pensées vont vers sa mère, son père et sa famille. J'allume une bougie d'espoir pour eux», écrit une autre internaute sur sa page facebook.