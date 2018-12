GAÏD SALAH S'ADRESSANT AUX SOLDATS DE LA 4ÈME RM "Soyez toujours prêts au combat"

Par Saïd BOUCETTA -

Le chef d'état-major a inspecté quelques unités mobilisées au niveau du Secteur opérationnel nord-est à In Amenas

«Toutes les instructions et les orientations émises convergent vers la même finalité: les personnels doivent être conscients de cette réalité, voire cette exigence inévitable.»

L'exigence de grande vigilance des éléments de l'APN sur tout le tracé des frontières nationales a été rappelée, hier, à Ouargla par le général de corps d'armée, Gaïd Ahmed Salah. Le vice-ministre de la Défense nationale, dont les visites sur le terrain appuient la mobilisation des troupes, était à Ouargla pour «s'enquérir du degré de disponibilité opérationnelle des unités de l'ANP mobilisées le long de nos frontières, et dans la dynamique de ses visites continues sur le terrain, à travers l'ensemble des Régions militaires», rapporte un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Le chef d'état-major qui a inspecté quelques unités mobilisées au niveau du Secteur opérationnel nord-est à InAmenas et inauguré une caserne de l'une des unités de défense aérienne du territoire, a rencontré les éléments des unités du Secteur où il a prononcé une allocution d'orientation, suivie via visioconférence par l'ensemble des éléments des unités de la Région.

Lors de cette allocution, il a mis l'accent sur «l'importance de cette rencontre qui intervient quelques jours après un grand rendez-vous, célébré par le peuple algérien, en tant que l'une des plus importantes dates de sa grande histoire, qu'est le 58ème anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960». Le rapport entre le combat libérateur, l'engagement du peuple au péril de sa vie et les jeunes soldats de 2018 n'est pas difficile à trouver. Le général de corps d'armée n'a fait l'allusion au 11 décembre 1960 que pour rappeler le lien fort qui unit les Algériens à leur armée. Cela suppose un engagement de tous les instants de ces soldats qui ont été destinataires de l'importance extrême qu'accorde personnellement le vice-ministre de la Défense «au rehaussement de la disponibilité opérationnelle des unités de l'ANP aux plus hauts degrés», rapporte le communiqué.

Et le général de corps d'armée de souligner avec insistance: «Vous savez parfaitement que j'accorde une importance extrême à l'aspect opérationnel, et que je veille constamment à réunir tous les facteurs de son rehaussement aux niveaux escomptés.» Une interpellation d'un général à ses troupes en temps de paix, certes, mais dont la fragilité aux frontières est d'une évidence criarde, compte tenu de la situation sécuritaire précaire en dehors du territoire national. C'est une raison suffisante aux yeux de Gaïd Salah pour que «toutes les instructions et les orientations émises convergent vers la même finalité: les personnels doivent être conscients de cette réalité, voire cette exigence inévitable».

Le chef d'état-major, qui doit savoir l'impératif de la veille dans une région frontalière, ne va pas par quatre chemins pour le dire à ces troupes. «Toutes les consignes que j'énonce en permanence et à chaque visite sur le terrain, se focalisent, dans leur ensemble, sur l'aboutissement de la démarche opérationnelle qui se caractérise par l'ambition et la volonté d'acquérir toutes les aptitudes et tous les moyens et les capacités permettant d'atteindre les objectifs légitimes pour lesquelles oeuvre l'ANP ces dernières années», a fait savoir le chef d'état-major de l'ANP.

Il a indiqué qu'il s'agit, en effet, d'acquérir «les aptitudes opérationnelles et l'état prêt au combat, qui permettront à nos Forces armées, à tout moment et en cas de nécessité, de faire face aux différents, voire tous les défis, de les relever et de remporter tous les enjeux sur le terrain». Des propos renvoyant clairement à l'urgence d'une situation qui peut basculer d'un moment à l'autre. Les risques aux frontières sont ce qu'ils sont et les découvertes récurrentes de caches d'armes à l'intérieur du territoire national, renseignent sur les dangers qui guettent la nation et qui mettent les éléments de l'ANP dans un état opérationnel permanent. «Telle est l'essence même du travail dévoué, que nous avons toujours fourni avec sérieux et loyauté, guidés par les orientations et le soutien de Son Excellence, Monsieur le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale», dira à juste titre le vice-ministre de la Défense nationale.