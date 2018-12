3ÈME ANNIVERSAIRE DU DÉCÈS DE AIT AHMED Le Djurdjura commémore son fils

Par Aomar MOHELLEBI -

La direction du FFS s'est déplacée en force hier au village Ath Ahmed

Des personnalités tunisiennes ont aussi tenu à lui rendre hommage, à l'image de Mustapha Ben Jaâfar, président de l'Assemblée constituante tunisienne.

Le village natal de Hocine Ait Ahmed, Ath Ahmed dans la commune d'Ath Yahia près de Aïn El Hammam (wilaya de Tizi Ouzou) était hier au rendez-vous du troisième anniversaire du décès du chef historique de la Révolution algérienne, également fondateur et ancien président du Front des forces socialistes, premier parti d'opposition en Algérie, ayant été créé au lendemain de la prise du pouvoir par Ahmed Ben Bella après l'indépendance. Hier était donc une autre journée particulière qu'a vécue le village Ath Ahmed, perché sur le Djurdjura et où est inhumé Ait Ahmed, conformément à sa propre volonté exprimée notamment dans son testament rédigé quelques années avant son décès.

La direction du FFS s'est déplacée en force hier au village Ath Ahmed pour rendre hommage et commémorer l'anniversaire du décès de celui qui a été le père spirituel du parti et qui a laissé un vide impossible à combler dans les rangs d'un parti politique qui avait joué un rôle déterminant dans l'éveil démocratique en Algérie. Un parti qui avait aussi donné des leçons en matière de lutte pacifique, vraiment pacifique, pour les causes justes et contre la tyrannie de la pensée unique ayant prévalu en Algérie au lendemain de l'indépendance.

Hier, donc, une forte délégation de la présidence du FFS s'est recueillie sur la tombe de Ait Ahmed, à commencer par Mohamed Hadj Djilani, le premier secrétaire du parti, mais aussi Ali Laskri, membre de l'instance présidentielle ainsi que Brahim Meziani, en plus des membres du secrétariat national du parti et de Sadek Slimani, président du groupe parlementaire du FFS. Parmi les présents au village Ath Ahmed, nous avons aussi constaté celle de Youcef Aouchiche, président de l'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou ainsi que plusieurs élus à l'APW et aux APC, militants du même parti politique. Des personnalités tunisiennes ont aussi tenu à rendre hommage à Hocine Ait Ahmed au village Ath Ahmed, en Kabylie, à l'image de Mustapha Ben Jaâfar, président de l'Assemblée constituante tunisienne et de Khelil Ezzaouia, président du parti tunisien «Ettakatoul».

La cérémonie de recueillement s'est déroulée également en présence de l'ancien commandant de la Wilaya 4, historique Lakhdar Bouregaâ, qui est l'un des membres fondateurs du FFS ainsi que de nombreuses anciennes figures connues du FFS ne faisant plus partie de la formation politique, pour une raison ou une autre, depuis plusieurs années, mais qui gardent en mémoire la stature de Hocine Ait Ahmed. Parmi ces derniers, il y avait Khaled Tazaghart, ayant quitté le FFS il y a quelques années. Ce dernier a été hier à la tête d'une délégation de militants du Forum socialiste de la wilaya de Béjaïa. Khaled Tazaghart et ses camarades, majoritairement des anciens du FFS, ont tenu à ne pas rater la date anniversaire du décès de Ait Ahmed. La députée Salima Ghezali, quant à elle, exclue des rangs du parti il y a quelques semaines, s'est rendue avant-hier samedi, au village Ath Ahmed où elle s'est recueillie sur la tombe de l'ancien président charismatique du FFS.