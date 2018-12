RETOUR AU SAHEL DES TERRORISTES DE SYRIE ET D'IRAK Le corridor des djihadistes

Par Brahim TAKHEROUBT -

Il ne s'agit pas d'une hypothèse sécuritaire, encore moins d'une spéculation de journaliste en mal de scoop.

L'inquiétude née d'un éventuel retour des djihadistes qui ont rejoint les rangs de Daesh en Syrie et en Irak est légitime. Les chiffres sont affolants. L'Algérie, qui n'a pas pour habitude de lancer de fausses alertes, vient encore une fois de tirer la sonnette d'alarme: le péril Daesh frappe aux portes du Maghreb. Au moins 6000 terroristes idéologiquement préparés, entraînés aux techniques de la guérilla, suffisamment armés et maîtrisant parfaitement l'usage d'Internet et des réseaux sociaux sont sur le point du retour en Afrique. «L'Algérie qui maintient un haut niveau de vigilance sur son territoire et sur ses frontières (...) ne ménagera aucun effort pour promouvoir la coopération bilatérale et régionale autour de la lutte contre les risques véhiculés par les combattants terroristes étrangers.»

Le ventre mou, le foyer de tension reste la Libye. Rappelons-nous, c'est à partir de ce pays que l'Algérie a subi, l'attaque du site gazier de Tinguentourine et c'est de ce pays que la majorité des spécialistes du dossier sécuritaire redoute une autre attaque terroriste. Une attaque qui serait étudiée, préparée, financée et menée par des officines qui en veulent carrément à la stabilité du pays. Nos confrères d'El Watan ont vu juste d'ailleurs, en décryptant l'arrestation de plusieurs dizaines d'ex-combattants syriens de Daesh ou d'Al Qaîda, exfiltrés vers l'Algérie avec de fausses pièces d'identité, lesquels «lèvent le voile sur une volonté délibérée de certaines officines à faire de l'Algérie une terre d'asile à des cellules subversives, bien armées et suffisamment financées pour constituer au moment opportun une nouvelle arène de combat». Plus précis, le quotidien ajoute: «Il y a 48 heures, cette menace est devenue pesante en raison de l'arrivée en Libye d'un navire bourré d'armement en provenance de Turquie. Pour les plus avertis, le scénario de déstabilisation se dessine et prend forme... «. Le danger est donc réel à nos frontières. Il y a quelques jours, le Haut commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine (UA), Smaïl Chergui, a mis en garde contre la menace terroriste et l'instabilité sécuritaire qui persistent au Sahel. «En dépit des succès remportés par la force multifonctionnelle en Somalie, les défis restent encore énormes aujourd'hui au Sahel et dans la Corne de l'Afrique, à l'est de la RDCongo, mais aussi dans le lac Tchad où cette menace trouve encore une plus grande complexité avec le retour des groupes terroristes et criminels qui renforcent leurs moyens financiers et techniques», a averti M.Chergui qui s'exprimait lors des travaux de la 12ème Réunion des Points focaux du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme (Caert), qui s'est déroulée la semaine dernière à Alger. Plusieurs éléments viennent compliquer cette équation sécuritaire à l'origine limitée aux terroristes qui trouvaient refuge dans les vaste contrées désertiques du Sahel. Le trafic de drogue, notamment celui de la cocaïne, le trafic d'armes alimenté par les stocks libyens et le tout est couronné par le phénomène de l'émigration clandestine. C'est dans ces conditions et dans ce terreau qu'arrivent des terroristes aguerris à la lutte armée et surtout ayant la maîtrise de l'outil technologique sans compter qu'ils sont suffisamment nantis en termes financiers.