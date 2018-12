BAISSE DES RÉSERVES DE CHANGES, CHUTE DES PRIX DU BARIL ET INFLATION Les motifs d'inquiétude

Par Mohamed BOUFATAH -

Le gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Loukal

«Le volume des hydrocarbures exporté a connu une baisse de 8,7% durant les 9 premiers mois de l'année en cours.»

Le matelas en devises fond comme neige au soleil. Les réserves de changes(or non compris) ont baissé à 82,12 milliards de dollars à fin novembre 2018 contre 97,33 milliards de dollars à fin 2017, soit une érosion de 15,21 milliards de dollars en 11 mois, a indiqué hier le gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Loukal, devant l'APN. Il a rappelé que «les réserves de changes étaient de 86,08 milliards de dollars à fin septembre 2018 et de 88,61 milliards de dollars à fin juin 2018». Il a rappelé que «durant les neuf premiers mois de l'année 2018, les orientations monétaires et financières sont globalement similaires à celles de 2017». Au chapitre de la balance des paiements, il a noté que «le prix moyen annuel du baril de pétrole, qui est passé de 45 dollars en 2016 à 54 dollars en 2017, a poursuivi sa tendance haussière durant les 9 premiers mois de 2018, en atteignant 72,7 dollars». Ces derniers jours, le prix du baril s'est replié de nouveau, en atteignant «53,60 dollars». «Le volume des hydrocarbures exporté a connu une baisse de 8,7% durant les 9 premiers mois de l'année en cours. Ces quantités ont reculé de 2,3% en 2017. Globalement, les recettes d'exportation des hydrocarbures ont atteint 28,72 milliards de dollars à fin septembre 2018 contre 23,93 milliards de dollars à fin septembre 2017», a-t-il fait savoir. Le volume des exportations hors hydrocarbures reste faible, en phase avec la très faible diversification de l'économie nationale: «Il a atteint 1,58 milliard de dollars à fin septembre 2018 contre 0,98 milliard de dollars durant la même période en 2017». Ces exportations demeurent concentrées sur trois catégories de produits qui représentent 71% du total: «les engrais minéraux ou chimiques azotés, les ammoniacs anhydres et les sucres». Les exportations de biens se sont établies à 33,3 milliards de dollars durant les 9 premiers mois de l'année en cours contre 24,29 milliards de dollars durant la même période en 2017. Quant aux importations de biens,elles ont atteint 35,3 milliards de dollars durant le 9 premiers mois de 2018 contre 36,3 milliards de dollars durant la même période en 2017, en baisse de 2,9%. Ces importations sont tirées vers le haut par l'augmentation des importations de biens de consommation alimentaires, qui ont atteint «6,29 milliards de dollars à fin septembre 2018 contre 6,22 milliards durant la même période en 2017».Les importations de biens de consommation non-alimentaires sont passées de 6,58 milliards de dollars durant la période sus-indiquée à 6,4 milliards de dollars durant la même période de l'année écoulée. Cette hausse résulte, essentiellement de celle des importations de véhicules de tourisme et collections CKD. Le total des importations de biens et de services a atteint «34,6 milliards de dollars à fin septembre 2018 contre 44,8 milliards de dollars à fin septembre 2017». Conséquence de l'augmentation des exportations et du léger recul des importations,le déficit de la balance commerciale a atteint «4,98 milliards de dollars durant les neuf premiers mois de 2018 contre 11,4 milliards de dollars durant la même période en 2017». Au total, le solde du compte courant de la balance des paiements a enregistré, durant les neuf premiers mois de 2018, un déficit de «10,42 milliards de dollars contre 16,37 durant la même période en 2017». «Les dépréciations du dinar, dont le taux de change dépend des cours de change de l'euro/dollar sont opérées pour atténuer les pressions inflationnistes», a-t-il souligné. Le taux d'inflation, quant à lui: «est passé de 4,82% en août 2018 à 4,53% en octobre dernier». Par ailleurs, le montant des titres émis dans le cadre du mécanisme de financement non conventionnel, lancé fin 2017 suite à l'amendement de la loi relative à la monnaie et au crédit, s'est établi à 4005 milliards de DA à fin septembre 2018, avec l'inscription en novembre dernier, d'une nouvelle demande de financement de 1187,2 milliards de DA «non exploités à ce jour», a-t-il révélé. Il a fait savoir que «le montant de 4005 MDS de DA a été réparti entre 1470 milliards de DA destinés à couvrir le déficit du Trésor public et 2264 milliards de DA pour financer la dette publique». Ainsi, le taux de financement non conventionnel par rapport au produit intérieur brut (PIB) représente près de 28%, a-t-il précisé.