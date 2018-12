LA «CIREPEX» EXAMINE LES POTENTIALITÉS DE L'ALGÉRIE Cap sur l'exportation vers l'Afrique

Par Abdelkrim AMARNI -

L'année 2019 sera celle des exportations hors hydrocarbures.

L'état des lieux dans le domaine des exportations hors hydrocarbures, a été le principal point examiné hier lors de la première Conférence internationale sur le rôle des ports et des compagnies maritimes et aériennes dans le processus d'exportation qui s'est tenue au niveau de la Société algérienne des foires et exportations (Safex) où se déroule actuellement la Foire de la production nationale (FPN). Ce thème, qui a focalisé toutes les interventions, a fait dire au ministre du Commerce, Saïd Djellab, présent à cette rencontre que «l'année 2019 sera celle de la promotion des exportations hors hydrocarbures». Dans son allocution de début des travaux de la conférence de la «Cirepex-2018», le ministre a indiqué qu'«avec la participation des entreprises nationales aux différentes foires et salons-expositions en Afrique, nous avons une idée de la présence algérienne en Afrique. Désormais, a-t-il dit, nous allons orienter les exportations hors hydrocarbures vers l'Afrique, un continent où il existe une large manoeuvre de présence en termes de commerce et de partenariat inter-africain».

Djellab a ajouté que pendant la période de 2019 à 2020, se tiendront quelque 53 Salons internationaux, dont 25 en Afrique, auxquels l'Algérie participera et de rappeler que l'Afrique, de l'ouest notamment, est un marché de 300 millions de consommateurs. Affirmant que l'Algérie est «une puissance économique régionale en Afrique», le ministre a mis en avant que «l'Algérie a développé une infrastructure industrielle de haut niveau au service de l'Afrique» tout en estimant qu'il faut que l'opérateur économique aille «de l'usine vers le marché extérieur».

Il relèvera que trois conventions ont été signées avec le département des transports afin de «faciliter l'octroi des subventions dans l'export.

Ainsi, «l'exportateur paiera le tarif subventionné maritime (...) alors qu'un travail suivi est en cours avec les laboratoires, aussi bien publics que privés, de l'organisme national d'accréditation «Algerac». Il s'est par ailleurs félicité que cette conférence aille en direction des diversifications des exportations, ce qui est «une première» a-t-il souligné.

Cette conférence, selon les organisateurs, fera «la promotion des entreprises de production nationale, et des compagnies nationales de transport spécialisées dans le fret, comme Tassili Airlines présente à cette rencontre, et aussi dans la chaîne logistique de bout en bout». Les deux ministères (Commerce et Transports) qui ont parrainé cette rencontre de la Cipa (Confédération des industriels et producteurs algériens), prendront en charge les préoccupations des entreprises nationales dans leur acte d'exportation de leurs produits. C'est ainsi que l'ensemble des aspects liés au développement de l'économie nationale à l'externe a été abordé par les participants. Il a été également question du volet-fret et la consignation maritime, un axe important, ceci sachant que le fret constitue un facteur important dans les surcoûts des produits équivalant à une hausse de 30% sur le prix de la consommation.

Les acteurs économiques, privés et publics, ont participé à cette première rencontre qui a examiné pas moins de neuf thèmes relatifs à la production et l'exportation hors hydrocarbures.

Il y a lieu de noter qu'une convention a été signée lors de cette conférence entre la Cipa et l'entreprise «Logistrans» en ce qui concerne l'accompagnement, l'expérience et les risques.