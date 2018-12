RENCONTRE D'ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE «LIÈGE» 2018 Le liège dans tous ses états

Par Abdelkrim AMARNI -

L'exportation de liège représente moins de 1% du volume total des exportations agricoles.

L'exploitation des lièges domaniaux fait l'objet chaque année d'une préparation intense et d'un suivi permanent par les différentes structures de la direction générale des forêts (DGF).

Ce suivi minutieux s'est caractérisé hier par une rencontre d'évaluation de la campagne de récolte de liège 2018 à laquelle ont coprésidé l'inspecteur général Abdelfettah Abdelmalek et Elias Chawki Gati, P-DG de l'Ergr (Entreprise Régionale du Génie Rural Babors) qui est une entreprise publique économique, filiale du Groupe génie rural GGR, laquelle intervient sur le territoire du nord-est algérien dans les wilayas suivantes: Jijel, Skikda, Annaba, Guelma, El Tarf et Souk Ahras pour la réalisation des programmes de développement rural.

Durant ces travaux, il a été informé que l'exploitation et la vente du liège de la campagne de 2018 ont été confiées au Groupe Génie rural (GGR), par le biais d'une convention et du cahier des charges qui concerne 18 wilayas productrices, à savoir Blida, El Tarf, Annaba, Guelma, Souk Ahras, Skikda, Jijel, Mila, Béjaïa, Tizi Ouzou, Bouira, Tipasa, Aïn Defla, Chlef, Tissemssilt, Oran, Relizane et Mascara, avec une prévision d'exploitation de 90 020 quintaux (q).

Cette prévision a été détaillée comme suit: 47 521q de liège de reproduction sain, 27 253 q de liège de reproduction flambé, 7 313 q de liège mâle sain et

7 931q de liège mâle flambé, soit un total de 90 020 q, ce qui reflète une amélioration dans l'atteinte des objectifs, avec cependant une production qui reste toujours faible par rapport au potentiel existant. Au terme de la campagne 2018, la récolte a atteint 94%, soit 86 373 q.

Durant cette journée d'information qui s'est tenue à Alger, au siège de la DGF, les principales contraintes rencontrées citées ont été le lancement tardif de la campagne d'exploitation des lièges, l'insuffisance des moyens humains et matériels mobilisés, dans certaines wilayas comme Tizi Ouzou et Béjaïa, une topographie de certains cantons très accidentés rendus difficiles d'accès pour l'exploitation.