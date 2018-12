APRÈS L'ASSASSINAT DE DEUX TOURISTES SCANDINAVES Le Maroc nouvelle "Mecque" de Daesh

Par Ikram GHIOUA -

Un coup dur pour ce pays qui compte énormément sur le segment touristique pour développer son économie.

Après l'assassinat odieux de deux touristes scandinaves âgé de 24 et 28 ans, toutes les deux des étudiantes, les médias britanniques avertissent que «le Maroc, un tremplin pour les attaques terroristes de Daesh en Europe». Pour ceux-là mêmes «les touristes doivent désormais être vigilants à tout moment». Un coup dur pour ce pays qui compte sur le tourisme pour développer son économie. Dans son écrit avertissant sur les risque qu'encourent les touristes européens, le journal The Sun après avoir mené une enquête rappelle «à la suite de l'exécution par Daesh de Louisa Vesterager Jespersen, une étudiante danoise de 24 ans et Maren Ueland, une Norvégienne de 28 ans, dont les corps ont été découverts sur un site isolé dans le Haut-Atlas au sud du Maroc, le Maroc n'est plus un havre de paix et de stabilité du moment que les étrangers sont désormais devenus des cibles possibles pour les extrémistes locaux». Pour le même organe de presse ce pays qui n'a jamais su entretenir de bonnes relations avec l'Algérie «est devenu aussi un tremplin pour les attaques terroristes de Daesh et le terreau du groupe extrémiste qui a envahi l'Europe». Ce même média, qui cite le Foreign Office, avertit également que «les terroristes marocains risquent de mener des attaques à Londres, Paris, Barcelone, Bruxelles et en Finlande». Ces critiques interviennent après des investigations menées par le journal, c'est certainement le fruit du renseignement qui a permis d'avertir sur ces menaces qui peuvent émaner du Maroc. L'Algérie de son côté avait averti sur la possible étendue de cette organisation criminelle au même titre que le retour des terroristes ayant servi cette organisation en Syrie, un risque majeur pour la stabilité des pays qui ont le plus exporté des adhérents à Daesh comme le Maroc qui compte plus 2 000 terroristes au sein de l'Etat islamique. The Sun rappelle également que dans son dernier conseil aux voyageurs, le Foreign Office a mis en gade: «Les terroristes sont encore susceptibles de mener des attaques au Maroc et a exhorté les visiteurs à être vigilants à tout moment.» Citant la même source The Sun souligne «les attaques pourraient être aveugles ou cibler des étrangers» The Sun, ne manquera pas de revenir sur le dernier attentat terroriste majeur survenu en avril 2011 où 17 personnes avaient été tuées et 25 blessées dans l'explosion d'une bombe à Marrakech dans le restaurant Argana, à Djamaâ El-Fna. Pour ce même organe de presse le Maroc qui avait un certain temps considéré l'Algérie comme un laboratoire, «est principal pays exportateur de terroristes». Le journal cite à titre d'exemple Younès Abouyaâquoub, 22 ans, qui est suspecté d'être l'un des auteurs présumés de l'attentat de Las Ramblas à Barcelone (Espagne), qui a tué 15 piétons. «Environ 1 800 Marocains», ajoute la même source, sont devenus des terroristes en Libye, en Irak et en Syrie ces dernières années et quelque 1 000 terroristes marocains et tunisiens seraient revenus clandestinement au Maroc et en Tunisie. Rappelons dans ce contexte que l'Algérie avait refoulé des milliers de Marocains il y a une année, qui voulaient se rendre en Libye pour rejoindre Daesh depuis l'aéroport Houari Boumediene d'Alger.L'Algérie avait, en effet, remarqué un flux inhabituel de voyageurs marocains vers la Libye qui transitaient par Alger. Néanmoins, pour le journal britannique «le premier pays européen qui pourrait souffrir du terrorisme marocain est l'Espagne, celle-ci étant la principale destination des Marocains qui représentent 16,4% des immigrants dans ce pays européen, ce qui en fait d'eux la plus grande communauté de migrants du pays». The Sun rapporte: «Les chiffres officiels montrent que plus de 3 300 migrants provenant du Maroc sont entrés illégalement en Espagne par mer au cours des quatre premiers mois de l'année dernière». Pour ce journal, «la police espagnole surveille de près les Marocains dont beaucoup d'entre eux sont liés à des groupes terroristes», soulignant que «la majorité des attentats terroristes perpétrés en Espagne ou ailleurs en Europe ont été menés par des Marocains».