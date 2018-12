MOUAD BOUCHAREB AUX PARTIS POLITIQUES "Le FLN vous tend la main"

Par Mohamed BOUFATAH -

Le vieux parti défend sa position de «locomotive» sur la scène politique.

Le parti qui dispose de la majorité dans toutes les assemblées élues, part favori pour triompher à l'issue des prochaines élections pour le renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation.

Le nouveau patron du FLN rompt le silence. Dans un contexte marqué par la multiplication des initiatives, le FLN défend sa position de locomotive sur la scène politique. S'exprimant lors d'une rencontre regroupant les élus locaux du parti à El-Achour à l'ouest d' Alger en prévision des sénatoriales du 29 décembre prochain, le coordinateur du vieux parti, Mouad Bouchareb a déclaré: «Encore une fois je réaffirme que le FLN tend la main à toutes les formations politiques en vue d'aller de l'avant pour atteindre l'objectif escompté: sauver l'Algérie, sauver l' Algérie, sauver l' Algérie. Nous réitérons notre fidélité au président et personne ne pourra nous duper...», a-t-il réitéré. «Le président du FLN, le moudjahid Abdelaziz Bouteflika tient énormément à ce que les positions du militant du FLN découlent et se référent à la déclaration du 1er Novembre 1954», a-t-il indiqué. «Ces positions doivent être consacrées dans toutes les mouhafadhas, kasmas et les instances qui découleront du congrès extraordinaire qui se tiendra dans les prochains jours», est-il ajouté. «Nous assurons que nous ne lésinons sur aucun effort pour préserver les caractéristiques du parti qui font des enfants du parti, des militants engagés à atteindre les objectifs escomptés: obtenir des structures de base ou nationales représentées par des cadres qui puissent sauvegarder l'élan et la dynamique créée par les militants du parti, préserver ce grand et lourd héritage en vue de réaliser l'objectif tracé par le président de la République dans le cadre de la démarche de création d'une nouvelle instance dirigeante du parti», a-t-il conclu. Il faut rappeler, que les responsables du FLN soulignaient souvent que le parti ne peut pas adhérer à une initiative politique qui ne soit pas la sienne. Interrogé récemment au sujet du candidat du parti à la présidentielle, Mouad Bouchareb a soutenu: «Le président est encore là et son mandat n'est pas arrivé à son terme. Et nous, nous soutenons le président. J'ai dit, hier, que le candidat du FLN est connu. Je pense qu'il ne comprendra que celui qui ne veut pas comprendre. Nous sommes avec le président Bouteflika». Sur un autre plan, le FLN qui dispose de la majorité dans toutes les assemblées élues, part favori pour triompher à l'issue des prochaines élections pour le renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation. Le parti a organisé des primaires pour élire ses candidats à ces joutes. Dans les coulisses, les responsables de l'instance dirigeante du parti écartent toute éventualité du report de la présidentielle, laquelle se tiendrait dans les délais, indique-t-on. Par ailleurs, faute de quorum, le président de l' AP N, Mouad Bouchareb a dû reporter la séance du vote sur le rapport de la commission des affaires juridiques, administratives et des libertés de l'Assemblée pour valider la qualité d'un député, remplaçant son collègue décédé.