EN DÉPIT DE QUELQUES APPRÉHENSIONS, ILS ACCUEILLENT 2019 AVEC ESPOIR Les Algériens confiants

Par Saïd BOUCETTA -

Les citoyens vaquent à leurs occupations quotidiennes

Avec la loi de finances 2018 qui arrive à son terme dans quelques jours, le gouvernement a respecté le pacte social. L'Exécutif, qui a misé sur la stabilité et la justice sociale pour poursuivre la dynamique de croissance, a gagné son pari.

A quelques jours de l'entrée en vigueur de la loi de finances 2019, le gouverneur de la Banque d'Algérie a esquissé l'état de santé des finances du pays pour l'année 2018 finissante. Le constat pourrait être qualifié de mi-figue mi-raisin. Compte tenu de la situation difficile que traverse le pays, il aurait été illogique de s'attendre à un bond appréciable. Beaucoup d'«experts», FMI et Banque mondiale en tête, ont été jusqu'à préconiser une dégringolade de tous les indices économiques et sociaux. L'argument massue des uns et des autres était en rapport avec le recours au financement non conventionnel. Une «armée d'experts» avaient mis en garde le gouvernement contre une dérive inflationniste à la vénézuélienne. La pression pour amener l'Algérie à retourner au FMI pour boucler son année budgétaire était très forte et l'on avait promis aux Algériens l'enfer de la misère.

L'Exécutif a tenu le cap et 12 mois après, les chiffres produits avant-hier par le gouverneur de la Banque d'Algérie et, hier, par l'ONS, n'ont rien à voir avec les prévisions catastrophistes. Les indices macroéconomiques attestent de la résilience de l'économie nationale face à la crise. Le taux d'inflation s'est établi au mois de novembre dernier à 4,5% et devrait finir l'année sur la même lancée, bien loin des 6,7% préconisés par le FMI. Le déficit de la balance des paiements est passé de 16,37 milliards USD en 2017 à 10,42 milliards USD en 2018. L'autre repaire important est relatif au chômage, dont le taux n'a pas explosé, même s'il demeure encore élevé à plus de 11%. Mais au vu de la chute des recettes et le gel de projets, on s'attendait à une hausse brutale et exponentielle du chômage. Cette stabilité, qui passe pour une prouesse, au moment où d'autres pays, autrement mieux outillés flirtent avec des taux supérieurs à 12%, à l'image de la Turquie, est certainement la conséquence d'une hausse des crédits à l'économie de plus de 11%, pour l'année 2018. Annoncé, avant-hier par Mohamed Loukal, le soutien aux investissements est l'un des fruits du financement non conventionnel. Cet effort a été consenti, sans toucher aux transferts sociaux qui ont été consolidés.

Si l'Algérie a pu concilier le soutien aux investissements et sa politique sociale, c'est précisément en raison de sa souveraineté financière. Un recours au FMI aurait obligé le gouvernement à réaliser des coupes dans les budgets sociaux. Ce ne fut pas le cas. Avec la loi de finances 2018 qui arrive à son terme dans quelques jours, le gouvernement a respecté le pacte social. Les Algériens traversent, jusqu'à aujourd'hui, la crise avec un minimum de casse dans leur pouvoir d'achat. La hausse de 5 DA sur le prix des carburants n'a pas eu de grandes conséquences sur le budget des ménages.

L'Exécutif qui a misé sur la stabilité et la justice sociale pour poursuivre la dynamique de croissance a gagné son pari. Des centaines de milliers de logements ont été réalisés, des projets prioritaires dans l'éducation et la santé ont été dégelés, l'Education nationale a recruté des dizaines de milliers d'enseignants, des unités de production ont vu le jour et les exportations hors hydrocarbures ont progressé. C'est ce qui a caractérisé l'année 2018 au plan socio-économique. Aucune mesure antisociale n'a été décidée, au contraire d'autres pays pétroliers, dont certains sont tombés dans la récession. Le Venezuela, la Russie, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, pour ne citer que les plus en vue, ont dû prendre des mesures drastiques et socialement contraignantes pour faire face à la crise.

Le choix de l'Algérie a été différent. Le citoyen a été mis au centre des préoccupations. A la lecture de la loi de finances 2019, force est de constater la détermination de l'Exécutif à poursuivre sur la même voie. Même si les prix du pétrole se rapprochent dangereusement des 50 dollars, prix de référence dans la loi de finances, les Algériens savent déjà qu'aucune hausse de taxe n'est prévue. L'année prochaine ne sera pas différente. Les tensions financières ne se répercuteront pas sur leur vécu au quotidien. S'ils peuvent être raisonnablement inquiets, ils ont aussi toutes les raisons d'être confiants. De 2014 à ce jour, la situation, bien que très difficile, reste sous contrôle. Elle le restera en 2019.