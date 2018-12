INSULTES ET ATTAQUES FRONTALES Enlisement au ffs

Par Hocine NEFFAH -

Une situation ubuesque celle qui ronge le plus vieux parti d'opposition. Le Front des forces socialistes (FFS) est dans une posture couarde, rien ne va en la demeure du regretté Da L'Ho. Trois années se sont écoulées après la disparition de celui qui a donné corps et âme au vieux parti dans le pays, mais le legs semble ne pas avoir été transmis de façon idoine. Le FFS se livre à une «bataille» relevant des causes perdues, les cadres s'entredéchirent, s'offrent des quolibets, se permettent des palabres offrant aux militants et à la société une image d'un parti faite de grotesque et de burlesque.

La célébration du décès du fondateur du FFS et figure de proue du mouvement de Libération nationale, Hocine Ait Ahmed en l'occurrence, s'est déroulée dans un climat délétère entre les frères ennemis de ce parti.



Revendication légitime

Une scène de désolation a pris le dessus sur toute autre chose quant à l'état de gestion du FFS et la descente aux abysses dont il fait preuve à cause des rapports qui se développent au sein de cette structure politique. Chaque partie «adverse» faisait dans la revendication quant à la «légitimité» de ce cérémonial sur fond d'arguties extra-politiques et qui n'ont rien a voir avec les rudiments et les pratiques qui ont trait à l'entretien de la mémoire et de sa sauvegarde loin de comportements qui porteront plus de mal que de bien à la symbolique de celui qui s'est sacrifié tout le long de son parcours politique en défendant les idéaux et l'éthique vaille que vaille. Le FFS ne sait plus à quel saint se vouer, il a osé faire ce que les partis les plus réactionnaires et dépourvus d'éthique n'ont pas osé faire.



Le testament

Les anciens cadres et la direction actuelle se sont adonnés à des scènes qui ajoutent de l'huile au feu qui s'empare du parti après la série de purges contre certains cadres du conseil national et du secrétariat national entamée par la nouvelle direction et son instance présidentielle. L'aspect organique qui s'illustre avec son état désastreux qui menace la cohésion du parti s'est développé pour en devenir une espèce de cassure qui cible l'entité de la structure qui vient de connaître des luttes de clans jusqu'à les faire exprimer lors de la célébration de la mémoire du fondateur du FFS. La crise est focalisée maintenant autour du «testament» de Da L'Ho, une manière de se démarquer contre ceux qui ont «trahi le serment et la mémoire de Hocine Ait Ahmed», et ceux qui se voient «les gardiens fidèles du patrimoine du chef charismatique». Les insultes ont pris le dessus lors de cette occasion qui coïncide avec la célébration du décès de Da L'Ho. Les anciens cadres à travers l'ex-dirigeant et porte-parole du FFS, Samir Bouakouir en l'occurrence a chargé la direction actuelle à propos de cette célébration en soulignant que «Lakhdar Bouregaâ n'a jamais été membre fondateur du FFS. Il a simplement lu, par opportunisme, la proclamation de 1963 pour retourner casaque immédiatement. Cet analphabète politique qui a déclaré se sentir plus proche idéologiquement de Ben Bella que d'Ait Ahmed se retrouve dans une délégation du FFS conduite par Laskri pour se recueillir à la mémoire de Si El Hocine, au mépris d'ailleurs des recommandations testamentaires de ce dernier révélées hier par sa famille», une déclaration très dure et très véhémente à l'adresse de la direction qui est pilotée par Ali Laskri.

L'argument «testamentaire» ne justifie pas cette déviation le jour de la célébration qui est une sorte d'hommage à celui qui n'a jamais osé utiliser un brin de mot qui fait allusion, ne serait-ce que dans le cadre du politiquement correct, à l'égard de ses compagnons de lutte, même s'ils sont des «analphabètes». Le glissement est grave, voire dangereux.

H.N.