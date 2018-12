AHMED GAID SALAH DEPUIS DJANET "L'ANP est le garant de la souveraineté"

Par Ikram GHIOUA -

Le chef d'état-major omniprésent sur le terrain

Le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire ne manquera pas d'indiquer: «sachez que l'Algérie demeurera au-dessus de toutes les considérations.»

C'est lors de son deuxième jour de visite à la 4ème Région militaire à Ouargla que le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire a tenu à rappeler les nobles missions celle-ci, ses engagements et surtout son rôle de gardien de la stabilité et la sécurité du pays. Ces propos interviennent avant une visite d'inspection de quelques unités à Djanet et l'inauguration de quelques structures. Le vice-ministre de la Défense nationale, tiendra donc à souligner «Nous valorisons le travail sur le terrain que nous fournissons toujours avec sérieux et loyauté», attestant «un travail qui constitue le pont solide à travers lequel l'Armée nationale populaire, renforce le rempart de sa puissance, puisqu'il est le véritable garant de la souveraineté de l'Algérie et de sa sécurité». Le vice-ministre de la Défense nationale commente: «nous considérons que la souveraineté de notre pays, la sauvegarde de sa sécurité et la préservation de sa stabilité et de son indépendance nationale, sont une mission permanente et immuable, voire sacrée pour l'Armée nationale populaire.»Une mission, ajoute encore le général de corps d'armée «dont notre Armée détient les facteurs de son parfait accomplissement, alliant sens de responsabilité, patriotisme et vision clairvoyante et objective». A ce propos, il ne manquera pas d'indiquer: «sachez que l'Algérie demeurera au-dessus de toutes les considérations.» Pour le vice-ministre, «la préservation des intérêts suprêmes de l'Algérie constitue un symbole emblématique de la loyauté de ceux qui ont sacrifié leurs âmes pures, tant sous le haineux joug colonial que parmi les valeureux chouhada du devoir national, et qui ont donné au dévouement à la Nation et à la préservation de sa sécurité et sa stabilité le sens et la symbolique qui leur reviennent». A noter, rapporte un communiqué du ministère de la Défense nationale «l'escale du général de corps d'armée dans son deuxième jour de sa visite, était sur les unités du Secteur de Laghouat, où il a inauguré le dépôt sectoriel des carburants, réalisé en tant qu'unité de soutien en produits pétroliers, dans le cadre du plan de développement de la chaîne logistique de l'Armée nationale populaire, caractérisée par une grande flexibilité d'emploi, lui permettant d'accomplir ses missions de transport de carburant, sa distribution et son stockage, ainsi que d'analyse et de contrôle de qualité».