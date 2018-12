IL MENACE LES ENTREPRENEURS DÉFAILLANTS DANS LA RÉALISATION DE LOGEMENTS Temmar brandit la menace de la résiliation

Par Ilhem TERKI -

Jusqu'à présent, 8 contrats ont été résiliés. «Tous ceux qui n'ont pas respecté les délais de livraison seront sanctionnés», a tonné le ministre.

Hier, à Alger, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a réaffirmé, la poursuite des efforts et la volonté de l'Etat pour résoudre le problème du logement. Lors d'une rencontre nationale, avec 37 associations des souscripteurs Aadl, le ministre a annoncé que des milliers de sites sont en cours de réalisation au niveau national, et que les problèmes soulevés par les souscripteurs seront pris en charge. La résiliation des contrats des promoteurs qui ne respectent pas les délais est en cours, confirme le ministre.

Il a assuré les représentants des associations, venus des quatre coins du pays pour exposer leurs problèmes, de trouver des solutions à leurs préoccupations en les invitant à coopérer avec la tutelle. Selon lui, les 18 points relevés, lors de cette réunion seront étudiés et pris en charge. Chiffres à l'appui, le premier responsable du secteur a souligné que parmi les 470 000 logements programmés au cours de cette année, 111 073 sont achevés et 285 726 autres sont en cours de réalisation. Le ministre a en outre, mis l'exergue, sur la rigueur dans le suivi des projets. Il a menacé les entreprises et les entrepreneurs de recourir à l'annulation des contrats, notamment pour ceux qui ne respectent pas les délais de livraison des projets. Dans ce même contexte, il a mis en garde contre le dépassement des délais de réalisation des sites. Il a insisté, en outre, sur l'accélération de réalisation des projets afin de rattraper les retards enregistrés.

Jusqu'à présent, huit contrats ont été résiliés. «Tous ceux qui n'ont pas respecté les délais de livraison seront sanctionnés», indique le ministre, en regrettant que certaines entreprises ne respectent pas leurs engagements. 2019, selon le même responsable, sera une année d'exception. Plus de 90 unités restantes au titre de l'exercice 2019, et ce au profit des souscripteurs au programme Aadl2 et 1. Une enveloppe de 472 milliards de DA a été allouée. Le ministre de l'Habitat a fait état, de 54 460 recours déposés par les souscripteurs au titre du programme Aadl 2 (2013). Pour les 54 460 recours enregistrés au niveau de son département, il a estimé, que plus de 18 226 recours ont été acceptés, près de 3 300 recours acceptés sous réserve et que 15 833 autres dossiers sont en cours d'étude. Par ailleurs, pour faciliter la tâche aux souscripteurs pour le suivi de leurs dossiers, et afin d'assurer plus de transparence, une nouvelle application de suivi sera lancée le 20 janvier prochain. «Mise en place d'une application de mise à jour de la situation familiale du souscripteur en lui permettant de transmettre le document justificatif via le Web. L'application sera lancée le 20 janvier prochain», fait savoir le même responsable. S'agissant des nouveaux sites, il a souligné la nécessité de prévoir des espaces verts sur les sites de nouveaux logements pour être en symbiose avec la nature environnante.