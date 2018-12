27ÈME FOIRE DE LA PRODUCTION NATIONALE L'électroménager et l'automobile en vogue

Les bonnes affaires de fin d'annee

Les consommateurs se retrouvent donc avec un large choix de produits à prix raisonnables, et qui sont fabriqués localement. Le rêve de consommer algérien devient une réalité...

Le «Made in bladi» est en fête! Depuis jeudi dernier, la Safex des Pins maritimes d'Alger accueille la Foire de la production nationale. Un événement qui en est certes à sa 27e édition, mais qui a plus l'habitude d'être une sortie en famille qu'une foire des bonnes affaires. La qualité des produits fabriqués en Algérie faisait fuir même les plus nationalistes. Chose qui n'est pas le cas cette année. «On est agréablement surpris par le niveau auquel l'industrie nationale est arrivée», confie avec beaucoup de fierté la majorité des visiteurs de ce salon qui ne sont pas repartis les mains vides... Ce qui confirme la bonne impression qui avait été laissée au Premier ministre, Ahmed Ouyahia, lors du coup de starter de ce salon à l'accent bien de chez nous. L'engouement est donc au rendez-vous avec de bonnes affaires qui concernent en premiers lieu l'automobile. Les concessionnaires qui font l'assemblage de véhicules en Algérie se livrent une bataille féroce pour séduire les consommateurs. Chacun va de sa promotion! On a même eu droit à des rabais qui vont jusqu'à 230 000 DA tels que sur la Renault Clio V Made in bladi qui, cerise sur le gâteau, propose un choix d'immatriculation soit pour 2018 ou 2019. comme le groupe Tahkout Manufacturing Commpang (TMC) qui maintient les «méga- promos» proposées lors du Salon automobile «Autowest» sur la gamme Hyundai, tout en présentant ses modèles Suzuzki qui seront bientôt «Made in bladi».



Le crédit 0% de Sovac...

Chaque constructeur essaye donc de se distinguer de la concurrence qui devient de plus en plus féroce. À ce jeu-là, le groupe Sovac semble avoir pris une longueur d'avance avec son crédit constructeur. En plus des habituelles remises sur la majorité des 15 modèles assemblés à l'usine de Relizane, le groupe de Mourad Oulmi propose, tenez-vous bien, des crédits à 0%! Ce crédit constructeur concerne la Seat Ibiza High +. Proposée à 2490 000 DA, le client peut désormais obtenir un crédit sans aucun intérêt et sans frais de dossier. Ce crédit est accessible aux bourses moyennes qui veulent acquérir un nouveau véhicule. Le client devra payer une avance de 1 200 000 DA, le reste sera étalé sur une durée maximum de 60 mois. De quoi faire plaisir les amateurs de ce bolide espagnol qui leur est désormais accessible, sans intérêts, et ce dans une version suréquipée. Offrant toujours plus et au meilleur prix, Seat propose aux clients du SUV Arona, une offre très alléchante. Au prix de2 759 000 DA au lieu de 2 899 000 DA sur la version initiale, la Arona FR 17, comme son nom l'indique est dotée de jantes de 17'', déjà existante sur la version Style, et d'un virtual cockpit. De belles remises sont aussi au programme du reste de la gamme Sovac Algérie, avec la Polo version Beats proposée au prix de 2 699 000,00 DA TTC ou encore la Fabia Rapid «Édition 10» affichée au tarif de 2 099 000,00 DA TTC.

La Rapid est aussi disponible en un version plus...rapide avec la nouelle finition Monte-Carlo, plus sportive et dispoant de plus d'équipement, elle est proposé au prix de 2 390 000,00 DA.

Toutefois, les amoureux de belles allemandes pourront découvrir les modèles Audi que va prochainement commencer à assembler le groupe Sovac Production. Il s'agit des Q2, A3 Sportback et A3 Limousine.

Ces trois modèles sont disponible avec un bloc moteur unique diesel TDI développant 143 Ch. Deux finitions sont également proposées pour trois modèles: Design Line et Sport Line.



KIA: GPL, remise et livraison immédiate!

Le pavillon U de cette foire s'est transformé en mini-Salon de l' automobile. D'où l'engouement qu'il connaît en étant le plus visité de la foire. Les allemandes sont certes les plus «matées» par les visiteurs, mais les belles coréennes de Batna leur font une grande concurrence. Il s'agit des véhicules KIA Al Jazair de l'usine Gloviz, une filiale de Global Group. En effet, les KIA «Made in bladi» qui ont fait leurs preuves par leur robustesse et surtout par les prix qui défient toute concurrence font que les 800m² de stands soient trop exigus pour accueillir toute cette foule. Il faut dire que le groupe de Hassen Larbaoui a réussi à allier parfaitement la formule tant recherchée de qualité -prix. «Les KIA ont actuellement le meilleur rapport qualité prix», soutient Youba, un client qui se définit comme un grand connaisseur en automobile. Néanmoins, cela n'a en rien «atténué» la détermination de ce groupe d'offrir plus à ses clients. Puisqu'à l'occasion de cette foire, il revient avec des offres exceptionnelles qui le différencient de la concurrence. Il propose ainsi une belle «ristourne» sur la Picanto Gt- Line, 80 000 DA de remise. Mieux encore, les clients peuvent repartir avec tout en ayant la possibilité de l'immatriculer en 2019.Les amoureux de la nature ou ceux qui veulent préserver leur portefeuille seront également gâtés sur le stand de KIA avec une offre spéciale «GPL» sur les modèles Picanto et Rio proposés au tarif de

70 000 DA. Toutefois, le choix ne s'arrête pas qu'à ces deux modèles puisqu'une large gamme, répondant à toutes les bourses, est proposée par Gloviz. Faites-vous plaisir, même si c'est pour vous rincer les yeux...



Des vidanges gratuites sur les «Hyundai Trucks»

Global Motors Industries profitera de ce salon pour présenter son projet de fabrication de camions et de bus Made in Algeria qui se fera à partir de 2019 en collaboration directe avec le groupe mondial Hyundai qui entre dans son capital à hauteur de 49%. Un saut des plus importants pour l'industrie nationale puisque c'est le 1er opérateur privé qui va passer l'étape de l'assemblage pour atteindre celui de la fabrication avec un taux d'intégration de plus de 60%. Un événement qui sera fêté sur les deux stands réservés lors de cette foire, où seront exposées ses différentes gammes de camions et de bus. Cette édition sera encore une fois l'occasion pour Global groupe de présenter son nouveau Mighty EX8 et Xcient 4*2. Durant tout le salon, les clients bénéficieront d'une offre de trois vidanges gratuites pour toute commande passée sur le stand et dans tout le réseau agréé GMI, et pourront ainsi bénéficier de réparations gratuites dans les 18 points de maintenance que compte le réseau Hyundai Truck & Bus en Algérie. D'autres surprises sont prévues pour les professionnels qui trouveront leur bonheur dans la large gamme que propose le géant coréen avec à la clé, un accent bien de chez nous...



Les cadeaux de Condor

L'autre bonne affaire de cette foire est incontestablement l'électroménager. Les divers fabricants algériens qui se «disputent» sur le marché se livrent une nouvelle bataille lors de ce salon. Le numéro un du marché qu'est Condor fait encore une fois «chavirer» le coeur des Algériens avec des produits innovants à des prix à couper le souffle. Il présente ainsi une gamme riche et variée de produits allant de la nouvelle gamme de téléviseurs à celle des machines à laver en passant par les réfrigérateurs, climatiseurs et cuisinières (gammes ventilées), sans oublier les nouveaux smartphones et les produits IT. Condor exposera pour la 1ère fois les produits de la marque italienne Nardi. Spécialisée dans les produits encastrables, Nardi présentera ses nouveautés ainsi que ses solutions smart pour les différentes bourses. Le magnifique stand de Condor ne sera pas qu'un espace de vente, mais un espace convivial, comme se définit d'ailleurs, la marque. Condor y installera plusieurs animations au sein de l'annexe C1 du Pavillon central. Des animations qui permettront aux visiteurs durant les six jours de la foire de gagner plusieurs cadeaux en participant à des tombolas quotidiennes.

Samsung «home» revient...

Autre bonne affaire de ce grand rendez-vous du «made in Algeria», c'est Samsung qui revient avec une large gamme d'électroménagers estampillés du socle «Fabriqué en Algérie», en plus des téléphones du géant sud-coréen. De belles promotions sont proposées sur la gamme J, mais les visiteurs pourront découvrir les dernières nouveautés de la gamme A, les Galaxy A6+, A7 et A9. Cependant, comme nous l'avons souligné, c'est le grand retour des produits électroménagers qui font de ce stand celui qu'il ne faut pas manquer. Samsung présentant ses téléviseurs, réfrigérateurs et machines à laver fabriqués localement via son partenaire Bisma Distribution dont l'usine est implantée à Annaba. Des modèles haut de gamme de Samsung qui sont désormais fabriqués en Algérie tels que les derniers modèles premium de téléviseurs dont le véritable Uhd 4k, le Nu7100. Ou encore, les réfrigérateurs, tous dotés de la technologie Twin Cooling dotée d'un dispositif de réfrigération capable de gérer indépendamment l'air froid diffusé dans la partie congélateur de celui présent dans la zone réfrigérateur et son compresseur digital Inverter garanti 10 ans. De belles avancées qui ne feront que du bien à l'économie nationale.

L'électroménager et le véhicule sont certes les stars de cet événement, mais beaucoup d'autres produits sont à découvrir, touchant pratiquement tous les besoins du quotidien tels que les produits cosmétiques comme ceux de Venus, qui sont de très bonne qualité ou encore les produits agroalimentaires, des produits d'entretien maison...Les consommateurs se retrouvent donc avec un large choix de produits à prix raisonnables et qui sont fabriqués localement. Le rêve de consommer algérien devient une réalité...