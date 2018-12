PRÉCISION Le commandant Lakhdar Bouragaâ est bien membre fondateur du FFS

Selon les témoignages de nombreux militants, Lakhdar Bouragaâ figure bien parmi les membres fondateurs du FFS à la naissance du parti le 29 septembre 1963. Il a été chargé d'organiser la wilaya IV historique dans le cadre de la création du FFS. Ses éléments sont passés à l'action, un mois avant l'annonce de la naissance du FFS par Hocine Ait Ahmed, le 29 septembre 1963. Au cours d'un rassemblement populaire annonciateur de la création du FFS, Ait Ahmed a présenté le commandant Bouragaâ. Des milliers d'Algériens, encore vivants peuvent attester de ce fait, parmi eux des cadres du FFS. Plus encore le statut de membre fondateur du FFS de Lakhdar Bouragaâ est vérifié et confirmé par l'ensemble des moudjahidine de la Wilaya III historique.

La déclaration de Samir Bouakouir est, de fait, totalement erronée et dénuée de tout fondement. Le journal L'Expression présente ses excuses au commandant Lakhdar Bouragaâ pour cette contrevérité historique publiée dans ses colonnes.