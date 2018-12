TIZI OUZOU 23 projets LSP à l'arrêt

Les souscripteurs sont sortis dans la rue, hier, pour interpeller le premier magistrat de la wilaya, suite à une longue attente.

Décidément, ce ne sont pas uniquement les grands projets structurants qui accusent un grand retard dans la wilaya de Tizi Ouzou. Les projets de construction de logements, notamment ceux inscrits dans le cadre LSP (logements sociaux participatifs) sont également affectés par ce problème qui pousse les souscripteurs à investir la rue comme ce fut le cas, hier, pour ceux de la commune de Timizart, dans la daïra de Ouaguenoun. Ces derniers ont en effet observé, hier, matin un rassemblement de protestation devant le siège de la wilaya de Tizi Ouzou. Au total, ont indiqué des responsables à l'Assemblée populaire de wilaya, chargés de ce dossier, pas moins de 23 projets de logements inscrits dans le cadre LSP sont à l'arrêt, certains depuis plus de 10 années, 12 années plus exactement concernant le cas du projet des 42 logements LSP de Souk El Had, dans la commune de Timizart. Les souscripteurs de ce projet sont sortis dans la rue, hier, pour interpeller le premier magistrat de la wilaya, suite à une longue attente ayant duré 12 années. Le sit-in d'hier devant le siège de la wilaya fait suite à l'épuisement de toutes les autres voies de dialogue ayant été entreprises par les «victimes» de ce statu quo, ont indiqué les protestataires. Ces derniers placent tous leurs espoirs sur le wali, Abdelhakim Chater, afin que ce dernier use de ses prérogatives pour que le projet soit relancé et pour que les souscripteurs puissent enfin quitter les conditions catastrophiques dans lesquelles ils vivent à cause de l'absence d'un toit décent et digne de ce nom.

En plus de ce projet de 42 logements LSP de Timizart, de nombreux autres sont bloqués depuis plusieurs années dans plusieurs communes de la wilaya comme: Azazga, Bouzeguène, Draâ Ben Khedda, Mekla, Illoula Oumalou... Une multitude de raisons est derrière ces retards immenses dans la finition des travaux de ces 23 projets qui représentent un chiffre global de 1 700 logements, a indiqué la même source. La cause principale de cette situation est inhérente au fait qu'il y a nécessité d'une révision de prix, car depuis que ces projets ont été lancés, il y a plus de dix ans, pour leur majorité, il y a eu des hausses considérables des prix de tous les matériaux de construction. De ce fait, les promoteurs immobiliers sont entre le marteau et l'enclume.

Afin de régler les problèmes et lever les blocages, l'Assemblée populaire de wilaya, en collaboration avec les secteurs concernés, vient d'initier une série de rencontres, en présence aussi bien des promoteurs que des souscripteurs, ainsi que des responsables du secteur concerné. Dans le même sillage, le projet des 100 logements LPA (logements participatifs aidés) de Drâa Ben Khedda, bloqué depuis plusieurs mois, commence à connaître un début de dénouement, ont indiqué les souscripteurs.

Ces derniers précisent, dans un communiqué, que suite à la visite effectuée sur le chantier en présence des concernés (Opgi, CTC...) et suite à deux réunions tenues avec le directeur de l'Opgi, les parties concernées sont parvenues à situer les blocages et les responsabilités. «Nous avons constaté que les derniers travaux effectués par l'entreprise dont le contrat a été résilié, présentent plusieurs anomalies (résultats de l'écrasement du béton des trois derniers planchers non remis, manque d'alignement et de verticalité des poteaux...) et aussi l'absence de désignation d'un bureau d'études pour le suivi du chantier» précisent les personnes concernées. Ces dernières ont indiqué en outre que suite à ce constat, les responsables du CTC ont ordonné de surseoir à la reprise des travaux et de désigner un laboratoire pour effectuer les tests nécessaires et prendre les mesures techniques adéquates pour y remédier. Par ailleurs, lesdites personnes ont déploré, dans leur communiqué, le fait que l'entrepreneur dont le contrat a été résilié «a procédé à la fermeture, avec cadenas, des portes des 4 blocs, à l'effet d'empêcher la reprise des travaux». Les souscripteurs concernés se sont alors déplacés sur le chantier accompagnés d'un huissier de justice et ont procédé à la réouverture du chantier. Suite à quoi, une instruction a été donnée à l'entreprise Cosider d'interdire tout accès au chantier à l'entrepreneur dont le contrat avait été résilié. Aux dernières nouvelles, la reprise des travaux sur ce chantier ne serait qu'une question de jours.