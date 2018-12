Adlène Mellah condamné à un an de prison ferme

Par Hasna YACOUB -

Adlène Mellah, directeur du site d'information Dzair Presse, a été condamné, hier, à une année de prison ferme par le tribunal de Bab el Oued pour incitation à attroupement non armé, insubordination et outrage à fonctionnaire. Ses deux collègues, Abdelaziz Laadjal et Abdelhafid Benekrouche, ont écopé pour leur part, d'une peine de quatre mois de prison ferme. Le procureur de la République près le tribunal de Bab El Oued avait requis trois ans de prison ferme contre le directeur du site. Adlène Mellah a été arrêté le 9 décembre près du Théâtre national Mahieddine Bachtarzi, Alger,alors qu'il participait à un rassemblement de soutien au chanteur Reda City 16, en détention depuis octobre dernier. Le collectif d'avocats qui défendait le prévenu, lequel s'était retiré pour non-réunion de conditions équitables à la tenue d'un procès, a décidé d'introduire une procédure de cassation.