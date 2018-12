EN VISITE À BISKRA Gaïd Salah chez les troupes spéciales

Par Ikram GHIOUA -

Le vice-ministre de la défense nationale a suivi un exercice démonstratif exécuté par un détachement des stagiaires de l'Ecole.

Pour son troisième jour de visite d'inspection et de travail à la 4e Région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a mis en exergue «les efforts consentis pour l'optimisation des potentiels de l'Armée nationale populaire à travers une conception réaliste qui s'accorde avec la capacité de la gestion des réalisations sur le terrain, dont témoignent les résultats concrétisés et le développement technologique atteint par les différentes composantes de nos Forces armées qui demeurent à jamais les protectrices de nos frontières nationales et les garantes de leur sécurité et leur stabilité», rapporte un communiqué du ministère de la Défense nationale. Il ne manquera pas de formuler toute sa considération dans ce sens en soulignant que cette école «est le berceau d'une ressource humaine apte, habile et consciente de la nature et de l'importance des missions assignées». A l'évidence, le vice-ministre inclut l'ensemble des formations militaires.

Dans ce même contexte, il témoigne que «donner de l'importance à la qualité de formation du militaire promu représente, sans doute, l'importance que revêtent cet élément et sa contribution efficace dans le raffermissement de la défense de nos Forces armées». Le général de corps d'armée, rapporte encore le communiqué, «a réitéré que le Haut Commandement de l'armée nationale populaire accorde un intérêt particulier au maintien d'une interopérabilité étroite entre les composantes de nos Forces armées, afin de garder le haut niveau atteint en termes d'Etat prêt opérationnel de nos unités, et ce, à travers la conjugaison de tous les aspects didactiques, de formation, de préparation, de sensibilisation et de moral».

Il a déclaré a ce sujet: «La sérénité et la quiétude d'un pays quant au présent et au futur de ses enfants, émane de la force de son armée dans tous les sens du terme». Et d'ajouter: «A ce titre, je tiens à rappeler et réitérer que la puissance de l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de Libération nationale repose sur la force de sa composante humaine qui oeuvre, sans répit, à réunir tous les facteurs de l'expérience professionnelle conforme avec les missions assignées, tout en veillant à donner l'exemple en termes de patriotisme et de sacrifice.» Telles sont, souligne encore le vice-ministre, «les qualités et les caractéristiques que nos institutions de formation contribuent à imprégner dans les esprits et les coeurs des hommes».