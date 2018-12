EN AFFIRMANT QUE BOUTEFLIKA «DOIT ÊTRE RÉÉLU» EN AVRIL PROCHAIN Sidi Saïd perce le brouillard

Par Brahim TAKHEROUBT -

L'Ugta sort l'artillerie lourde

Il faut s'attendre en tout cas à ce que la scène politique se détermine davantage, surtout les partis de l'Alliance présidentielle jusque-là mitigés sur la question.

Par une harangue devant près de 4000 dockers, avant-hier, à l'ouverture du 2ème congrès de la Fédération nationale des travailleurs des ports du pays, le patron de l'Ugta, Abdelmadjid Sidi Saïd, a transpercé l'épais brouillard qui règne autour de l'élection présidentielle d'avril prochain. «Nous ne sommes pas des gens qui prennent le bâton par le milieu. C'est le monde du travail qui exhorte Bouteflika pour un cinquième mandat. C'est clair, net et précis», a confié une source très proche de la direction de la Centrale syndicale. «Nous avons actionné l'artillerie de l'Ugta pour mettre fin aux spéculations et aux médisances au sujet de cette échéance électorale importante», a ajouté la même source. En appelant à partir d'Oran les travailleurs à prendre leurs responsabilités pour préserver la stabilité et la sécurité du pays, le secrétaire général de l'Ugta est déjà dans le coup d'après. Il ne s'agit pas pour Sidi Saïd d'exhorter le président en exercice à se représenter, mais le grand challenge pour lui est qu'il soit réélu avec un très fort pourcentage de voix. «Le président doit passer en 2019 et il passera!», a insisté Sidi Saïd. Pour la direction de l'Ugta, il ne s'agit pas de faire un quelconque forcing, mais de conviction et de constance dans sa démarche. «Nous ne sommes pas de ceux qui renient les acquis sociaux et les grandes réalisations faites durant les 20 dernières années et sur tous les fronts», a-t-il indiqué à l'adresse des travailleurs les appelant à «mesurer le chemin parcouru depuis 1999, avec l'élection du Président Bouteflika à la magistrature suprême du pays». Il cite dans ce contexte, la mise en place du renouveau national, basé sur la paix, la stabilité sociale ayant permis d'entamer des réformes profondes et d'ambitieux programmes de développement.

Ces propos et ces certitudes constituent à plusieurs titres des éléments nouveaux dans le puzzle défait de la scène politique nationale. Ils offrent une grille de lecture plus précise par rapport à ce qu'était la situation il y a quelques semaines. Indice de taille pour les observateurs les plus avertis: Sidi Saïd n'est pas du genre à naviguer à vue. S'il s'est franchement engagé pour l'option d'un nouveau mandat présidentiel, c'est parce qu'il a des données certaines qui le confirment. Et l'on retombe exactement dans les «précisions» appportées par El Moudjahid dans son éditorial d'il y a une semaine, portant le titre interrogatif: «Confusion politique?», Ce journal a été catégorique en affirmant que «l'élection présidentielle aura lieu comme convenu, au mois d'avril prochain». Si jusque-là, les partis de l'Alliance et tous les autres canaux, officiels, sont restés flous et évasifs sur cette question brûlante de la présidentielle, ce quotidien a eu le mérite de la clarté. Pour argumenter les faits, le journal a expliqué pourquoi le Président n'a pas fait connaître sa réponse aux formations politiques, aux organisations syndicales et patronales l'appelant à poursuivre sa mission, et donc à être candidat. «Sans doute parce qu'il estime qu'il est encore trop tôt, il n'a pas pour autant omis le prochain rendez-vous électoral, estimant, à juste titre, qu'il s'agit de faire en sorte que la souveraineté du peuple algérien soit respectée et que donc seules les urnes sont à même de trancher dans une compétition pluraliste.» L'engagement de l'Ugta recoupé avec les affirmations de la voie autorisée que constitue El Moudjahid dissipera-t-il donc ce brouillard? Il faut s'attendre en tout cas à ce que la scène politique se détermine davantage surtout les partis de l'Alliance présidentielle jusque-là mitigés sur la question. «Forte de ses 2,9 millions d'adhérents, l'Ugta vient de tracer un sillon c'est aux autres de suivre.»