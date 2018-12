RETARDS, MALFAÇONS ET PROMESSES SANS LENDEMAIN Logement: les ratés de Temmar

Par Walid AÏT SAÏD -

Le ministre de l'Habitat brasse-t-il le vent

Le costume de ministre de l'Habitat semble trop grand pour cet ancien wali qui est en train de se noyer dans une politique qui risque de faire des dégâts!

Il était venu comme sauveur, il suivra finalement les traces de son prédécesseur. Il s'agit du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar. En effet, cet ex- wali est en train de se noyer sous les promesses sans lendemain! Alors que le chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, lui a confié la délicate mission de donner un coup de «cravache» aux projets de l'habitat en attente, force est de constater qu'après deux ans pratiquement, rien n'a bougé! La question épineuse de l'Aadl est presque au point mort. Il y a encore des souscripteurs de... 2001 qui n'ont pas été logés. Cela alors que rares sont ceux de 2013 qui ont eu la chance d'avoir leur toit! C'est le ministre lui-même qui l'avoue: plus de 75% des logements Aadl de 2013 sont encore en cours de réalisation. Et encore, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes quand on connaît la tendance des responsables de l'habitat à les... «gonfler». Il n'en demeure pas moins que toutes les promesses qu'il a faites depuis son arrivée à la tête de ce département prioritaire pour l'État algérien sont restée lettre morte!

À l'instant de la mégadistribution de logements Aadl, qui devait avoir lieu avant la fin de l'année. Or, il est en train de le faire à doses homéopathiques. 10 logements, par-ci, 100 par-là et dont beaucoup font partie de la première version de ce programme de la location-vente. Pis encore, les logements distribués sont dans un état des plus lamentables. Les bénéficiaires ont presque été obligés de tout refaire à neuf. À l'ère des réseaux sociaux rien ne se cache puisqu'on a pu voir des vidéos montrer ces logements dont les murs s'effondrent comme des châteaux de cartes! En fait, il semblerait que ce commis de l'Etat ait adopté la méthode par trop catholique des entrepreneurs qui vendent du rêve à leurs clients avec des appartements en chantier, lequel appartient à tout le monde et qui surtout ne finit... jamais! Les souscripteurs commencent à s'impatienter et ils lui ont bien fait savoir lors de la réunion qu'il a eue avec eux, lundi dernier. Ces tentatives de gagner du temps à l'exemple de l'ouverture des choix des sites sur Internet ne prend plus. Ça devient de plus en plus chaud sur un sujet, connu comme étant la seule chose qui peut provoquer des troubles sociaux dans le pays. Les émeutes qui marquent chaque opération de distribution et les manifestations quasi répétitives des «Aadlistes» en sont la meilleure preuve. Néanmoins, Temmar n'a pas échoué qu'avec l'Aadl puisque les autres formules également connaissent un retard considérable. Le LPP qu'il n'arrive pas à «fourguer» est loin de voir le bout du tunnel. Les cadres moyens qui se sont endettés pour toute une vie n'ont pas encore reçu leurs logements payés rubis sur l'ongle. Certains constatent même avec un grand désarroi que leurs sites sont à l'arrêt! Dramatique! Surtout qu'au lieu de terminer ce qu'il a commencé, le ministre n'a pas trouvé mieux que de faire de la «com» et de la surenchère politique. Comme avec la formule «spécial» célibataires qu'il a promise ou encore la formule de location qu'il ressort dès qu'il est pris à la gorge par le couteau «Aadl». Que dire alors de sa «formule» magique LPA qu'il exhibe à chaque occasion? Abdelwahid Temmar a même donné les détails du dossier à fournir alors qu'au niveau des mairies où les souscripteurs sont censés s'inscrire, on n'est même pas au courant de l'existence de cette formule. Un gain de temps flagrant qu'il cache avec l'arbre de la Grande mosquée d'Alger, qui, elle, avance avec la «baraka» des Chinois. Le logement «Made in Temmar», lui, est par contre un véritable échec...