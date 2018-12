BOUIRA Le calvaire des retards

Par Abdenour MERZOUK -

Le projet lancé en 2007 tarde à se concrétiser

Des plaignants affirment s'être acquittés depuis 2008 de l'ensemble des charges financières évaluées à près de 160 millions de centimes sur un total de 280 millions de centimes initialement prévu.

Le 11 novembre 2000, dans le Numéro 1, notre quotidien L'Expression titrait «Bouira: le LSP un vrai fiasco». Après plus de 18 ans, la situation des projets de logements sociaux participatifs confirme cette appréciation qui, à l'époque n'avait pas été du goût des responsables locaux qui voyaient du pessimisme dans l'approche. En 2018, des souscripteurs ne savent toujours pas qui voir pour récupérer un bien souvent très chèrement payé. Le dernier en date reste celui des 50 unités de la commune de Taghzout. Lassés d'attendre et voyant les promesses se suivre et se ressembler, les souscripteurs ont adressé une lettre au premier magistrat du pays. Le projet lancé en 2007 tarde à se concrétiser puisqu'il avoisine les 60% alors que le lancement date de 2007 pour un délai de livraison fixé à 24 mois. Les plaignants désignent du doigt l'entreprise réalisatrice qu'ils accusent de les avoir abandonnés. «Le projet des 50 logements sociaux participatifs (LSP), auquel nous nous sommes portés acquéreurs, comprend des F4 et des F3, dont les coûts sont respectivement de 145 et 130 millions de centimes l'unité. Beaucoup d'entre nous ont réglé les sommes exigées intégralement, pendant que d'autres sont en train de les régler par tranches» lit-on dans la requête adressée au président de la République. Les plaignants affirment aussi s'être acquittés depuis 2008 de l'ensemble des charges financières évaluées à près de 160 millions de centimes sur un total de 280 millions de centimes initialement prévu. «La grande majorité des souscripteurs a honoré et versés les frais nécessaires depuis plusieurs années déjà. Malheureusement, notre projet a connu plusieurs arrêts et blocages, chose qui a fait que 12 ans après, nous n'avons toujours pas habité nos appartements et les travaux sont toujours à l'arrêt» déclarent les signataires de la lettre. «Nous sommes aujourd'hui à la fin 2018 et le projet est désespérément à l'arrêt», s'indignent-ils. Selon nos informations, le projet est à l'arrêt à cause d'un litige financier qui oppose le promoteur à certains souscripteurs qui n'auraient pas versé la deuxième tranche qui est de l'ordre de 45 millions de centimes. Dans le même ordre d'idées un autre projet continue à occuper les débats. Le projet des 130 logements Aadl enseignement ressemble aux séries télévisées sans fin. L'intitulé de ce projet lui-même est un vrai imbroglio. On parle de 130 logements Aadl/LSP qui sont deux formules totalement différentes. Quand on a voulu comprendre, on nous a informés que le projet est un projet de Logements sociaux promotionnels (LSP) confié à l'agence algérienne du développement du logement Aadl (promoteur). Les souscripteurs sont des fonctionnaires de l'Education nationale. Au départ, le problème était lié au terrain. Les souscripteurs en 2003, année du lancement des appels, ont refusé un terrain jugé trop loin du centre de la ville. Très vite cet empêchement est levé par l'affectation d'une assiette à l'intérieur d'un établissement scolaire et qui servait de terrain pour la pratique du football. Depuis et à ce jour, ce projet continue à se limiter à des formalités entre les multiples administrations locales, régionales et nationales. L'actuel ministre du secteur Abdelwahab Temmar en déplacement à Bouira au mois de décembre 2017 disait «... aucun retard ne sera toléré à l'avenir.» Dans un souci d'équité et de transparence, le ministre a aussi annoncé la mise en place d'un fichier national des promoteurs, des bâtisseurs pour casser le monopole qui par le passé était à l'origine de beaucoup de retard. «Je vous demande d'encourager les petites entreprises, de répartir les plans de charge équitablement entre les postulants, d'utiliser des matériaux locaux surtout que Bouira dispose de tous les matériaux» ordonnera le ministre. S'agissant du projet des 130 logements Aadl/LSP Education, il exigera un dossier complet et ordonnera aux responsables de son département de confier le marché à un autre promoteur en remplacement de l'Aadl. Comme lors du paiement des charges, 130 millions de centimes sur un total de 180 millions, coût du logement en ces temps-là, l'application des instructions du ministre donnent lieu à des réunions qui se succèdent sans laisser entrevoir une possible solution. Cette remarque est relevée d'une déclaration transmise par les représentants des souscripteurs «certains agissements de l'Aadl de Bouira, qui mettent beaucoup de temps à transmettre les documents nécessaires à la finalisation du transfert du projet» lit-on dans la déclaration. «L'ensemble des souscripteurs s'est acquitté des frais nécessaires depuis plus de 13 ans, notre projet a connu plusieurs arrêts et blocages, malgré la ferme décision du ministre au début de l'année 2018, les travaux sont toujours à l'arrêt!», ajoutent les rédacteurs du document transmis aux autorités. Pour terminer sur une note positive, il faut rendre hommage à cette entreprise récemment installée à Bouira en charge de la réalisation de 2000 logements Aadl et d'un autre projet des 400 de la même formule. Cette entreprise a étonné plus d'un quant au rythme de travail. Les bâtiments naissent comme des champignons et des personnes proches du secteur de l'habitat parlent d'une réduction du délai imparti. Les 400 et les 2200 seront livrés avant la date limite fixée.