ECOLES PRIMAIRES DE BÉJAÏA Les directeurs s'organisent

Par Arezki SLIMANI -

Ils s'en vont en guerre contre les entraves qui se dressent sur le chemin de l'accomplissement de leur mission.

Après la réussite de l'assemblée générale qui les a réunis le mois de novembre dernier à l'école primaire Targua Ouzemour dans la ville de Béjaïa, qui a permis aux directeurs d'exposer toutes les doléances relatives à l'exercice de leurs fonctions et de faire le point sur la situation, les chefs d'établissement ont confié à la coordination des directeurs des écoles primaires, (Codep) fraîchement agréée, la mission de prendre attache avec la direction de l'éducation de la wilaya de Béjaïa pour transmettre justement les préoccupations de leurs collègues pour un règlement définitif.

Une plate-forme de revendications regroupant 17 points a été débattue avec la tutelle. Les représentants des directeurs d'écoles primaires ont d'abord sollicité un siège pour leur organisation qui servirait de point de chute et qui leur permettrait de se rencontrer et de se concerter. La cantine scolaire et les prérogatives du directeur, conformément à la nouvelle réglementation, l'utilisation des établissements à d'autres fins autres que pédagogiques, les logements de fonctions et d'astreinte et le livre scolaire ont pris la part du lion dans les débats.

En matière de logement d'astreinte, l'exemple concret de l'école Rachid Ikhnèche de la commune de Seddouk où l'occupant du logement d'astreinte l'utilise à des fins commerciales (garderie) a été cité tout comme à Chemini où le maire «refuse toujours de délivrer la décision pour le directeur de l'école de Boumelal à occuper le logement d'astreinte, malgré la proposition de la direction de l'éducation», écrit la coordination dans un document qui nous a été transmis, soulignant que l'édile communal «s'est permis de distribuer les logements de fonction, en faisant fi de la circulaire interministérielle n°120». Les intervenants ont sollicité leur directeur d'intervenir pour mettre fin aux dysfonctionnements qui entravent l'accomplissement de leurs missions quant à faire de leur école un lieu de savoir et de savoir-faire.

«Un compte rendu de la rencontre sera donné lors de la prochaine réunion du conseil de wilaya envisagé dans les prochaines jours», indique Mohand Arezki Bourdjil qui s'exprimait au nom de la coordination des directeurs d'écoles primaires de la wilaya de Béjaïa.