LA COMPAGNIE ASPIRE À UNE PLACE PARMI LES GÉANTS PÉTROLIERS Sonatrach vise le TOP 5

Le groupe pétrolier national (Sonatrach) s'est lancé dans un nouveau processus de développement de ses capacités en amont comme en aval. Il s'agit d'une stratégie SH 2030. Cette nouvelle stratégie qui s'arc-boute sur l'expérience acquise depuis plusieurs décennies dans le domaine énergétique, sera renforcée par d'autres défis futurs pour arrimer le groupe pétrolier au niveau des grandes firmes mondiales dans le domaine de l'énergie et l'exploitation et de l'exploration en la matière.

La conférence d'hier qui a été dédiée à cette stratégie et l'échéance butoir pour doter le groupe de nouveaux mécanismes en mesure de l'insérer dans es nouvelles mutations qui caractérisent ce secteur névralgiques dans le monde, a été l'occasion pour les experts de traiter des priorités et des urgences qui s'imposent pour permettre au groupe pétrolier national, Sonatrach en l'occurrence, de se hisser au rang d'une compagnie internationale digne de ce nom.

La conférence s'est attelée à énumérer et faire dans l'inventaire pour mieux localiser les imperfections qui ont trait au management et la maîtrise de savoir-faire dans son ensemble pour mieux cerner les défis qui s'imposent et la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie de la compagnie nationale à l'horizon 2030.

Les experts qui ont animé la rencontre, tablent sur un défi qui n'est pas des moindres, à savoir de «travailler sans relâche pour arriver à placer le groupe pétrolier national à la cinquième place des géants de l'énergie au niveau mondial», précise-t-on. La démarche est réalisable par rapport à l'échéance tracée. C'est une conception qui repose sur la mise à niveau de la ressource humaine que renferme la compagnie pétrolière nationale.

Le choix s'est fait après «une étude des besoins et les exigences de cette échéance stratégique pour doter la compagnie d'un instrument lui permettant de se placer en sa qualité de locomotive de développement national en favorisant la diversification économique et la transformation de la société en termes d'acquisition du savoir technologique en synergie avec l'évolution que connaît le monde dans le domaine de l'économie de la connaissance», a-t-on rétorqué.

Les experts de la Sonatrach et les autres secteurs qui travaillent en pair sur la stratégie énergétique de connexe ont précisé que «l'enjeu réside dans l'entame d'une réforme globale qui touchera l'ensemble des segments inhérents à la production pétrolière, mais surtout le point nodal de cette production, à savoir la ressource humaine comme outil sûr qui assurera cette transition pluridisciplinaire pour donner à la compagnie pétrolière nationale un statut digne des défis que l'Etat algérien est en train de mener pour asseoir sa stratégie de développement fondée sur une économie diversifiée et qui répond à l'exigence de développement durable dans le cadre de la transition énergétique et ses conséquences manifestes qui se traduiront sur l'économie nationale», a-t-on mentionné.