L'ÉDUCATION NATIONALE DRESSE SON BILAN Un premier trimestre très positif

Par Ilhem TERKI -

81% des élèves du cycle primaire ont obtenu la moyenne

La majorité des wilayas a enregistré des taux de plus de 70% d'élèves du primaire qui ont obtenu la moyenne, certaines ont atteint 90%.

Le ministère de l'Education nationale a dévoilé officiellement, les résultats du premier trimestre. Lors d'une Conférence nationale, organisée hier, à Alger, au siège du ministère, les directeurs de l'Education nationale ont dressé un bilan très positif. Statistiques à l'appui, la directrice de l'évaluation au sein du ministère de l'Education Samira Mezaib, a exprimé sa satisfaction par rapport aux résultats enregistrés lors de ce premier trimestre.

Dans 95 établissements recensés, plus de 80% des élèves ont eu la moyenne, selon la responsable de l'évaluation. Précisant, que dans le cycle moyen, le nombre d'élèves ayant eu la moyenne s'évalue entre 63 et 66%. «Dans le secondaire, on recense 60% du taux de moyenne en première année, 65% pour la deuxième année et 43% pour les classes terminales», indique la responsable, en précisant, dans ce sens, que c'est pour la première fois que les résultats sont présentés au grand public, «et ce, grâce à la plate-forme numérique mise en place par le ministère de l'Education nationale qui nous a permis d'exploiter les résultats saisis par les établissements scolaires».

Elle fait savoir, en outre, que «le travail que nous menons sur les résultats scolaires du 1er trimestre aidera les établissements scolaires, les parents et les élèves à mettre l'accent là où il faut pour intervenir et améliorer les résultats».

Selon les premiers résultats fournis par le département de Benghebrit, au cycle primaire, le pourcentage d'élèves ayant obtenu la moyenne a atteint, plus de 81%, celui du cycle moyen, est au tour de 61%. Les chiffres communiqués indiquent qu'au cycle secondaire plus de 63% ont eu une moyenne, un peu moins en 3AS. «Nous sommes à 95% d'établissements saisis sur notre plate-forme, soit plus de 27000 établissements tous cycles confondus, ce qui nous permet d'avoir des données pertinentes sur l'ensemble», révèle la même responsable.

De son côté, le sous-directeur de l'éducation préparatoire au ministère, Kacem Djahlene, a estimé que des initiatives sont déjà prises par les chefs d'établissements pour améliorer les résultats au 2éme trimestre (séances de rattrapage et de remédiation durant la 1ère semaine des vacances). S'agissant des matières, il a indiqué que plus des trois quarts des élèves du primaire ont obtenu la moyenne au niveau des trois matières (arabe, mathématiques et français) + 75% en arabe, + 70% en maths et + 66% en français. «Ce qui nous laisse espérer de bons résultats à l'examen de fin du cycle primaire.»

Les résultats par matière au cycle moyen ont atteint 70% d'élèves ayant obtenu la moyenne en arabe et entre 40% et 55% en mathématiques et en langues étrangères. Au niveau du secondaire, près de 60% d'élèves obtiennent la moyenne en 1AS au niveau des deux troncs communs. En 2AS près des 2/3 des élèves ont obtenu la moyenne en lettres et philosophie, sciences expérimentales et gestion économie et 3/4 en langues étrangères, mathématiques et technique mathématique (82% en filière de mathématiques). En 3AS, les deux tiers des élèves ont obtenu la moyenne en mathématiques et presque la moitié dans les autres filières.

Concernant les résultats par willaya, les responsables ont souligné, que la majorité des wilayas a enregistré des taux de plus de 70% d'élèves du primaire qui ont obtenu la moyenne, certaines ont atteint 90%.

«Au moyen, plus de 60% d'élèves qui ont obtenu la moyenne, dont certaines wilayas ont atteint 85%.Au secondaire, plus de 50% et certaines wilayas ont atteint 98%», précise le même responsable. Une analyse plus complexe avec des indicateurs plus complexes, seront publiés, pour que les chefs d'établissements prennent des mesures de régulation dans le pilotage des établissements pour faire les adaptations nécessaires...