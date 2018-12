FÊTE DES AGRUMES À BÉJAÏA Une richesse négligée

Par Arezki SLIMANI -

La wilaya de Béjaïa est connue pour la haute qualité de ses agrumes, notamment ses oranges de variétés Thomson et Washington navel. La région produit également de la clémentine et du citron.

La campagne actuelle de récolte des agrumes dans la wilaya de Béjaïa est estimée à 330 000 quintaux, avons-nous appris en marge de la 3e édition de la fête des agrumes qui se tient depuis avant-hier à Béjaïa à l'école primaire d'Ideraken, dans la commune de Timezrit. Variés et de haute qualité, les agrumes ne bénéficient pas d'un grand intérêt à Béjaïa, ce qui explique largement cette faible production, qui reste en dessous du potentiel que recèle la wilaya de Béjaïa dans cette filière. «Pour la présente saison, la production prévisionnelle des agrumes atteindra les 330 000 quintaux», déclare une responsable du secteur de l'agriculture, qui souligne toutefois «une légère augmentation, comparée à la saison précédente, durant laquelle la récolte s'était établie à 250 000 quintaux.

De l'avis général, la production pourrait être plus conséquente si seulement on prenait le soin de s'y investir car le potentiel de la wilaya n'est pas totalement exploité. plusieurs terrains qui sont potentiellement exploitables pour la culture des agrumes son restés vierges», a indiqué un cadre à la DSA.

En l'absence de l'exploitation du potentiel, s'ajoutent les nombreuses contraintes sur lesquelles butent les agrumiculteurs avec pour conséquence la faiblesse du rendement. Les exploitants citent en premier lieu le problème de l'irrigation. «Les autorités n'accordent pas d'autorisations pour la réalisation de forages pour pallier le manque cruel d'eau», raconte l'un d'entre eux. «Les arbres s'assèchent rapidement ou ne produisent que très peu», déplore un autre exploitant d'une ferme d'agrumes.

A cette accusation, les responsables du secteur de l'hydraulique expliquent qu'il y a «risque de contamination en cas d'utilisation de l'eau des forages, réalisés à proximité de l'oued Soummam, à cause de la pollution très avancée de cette rivière». L'autre souci qui se dresse sur le parcours des exploitants reste celui de la mauvaise qualité des pesticides utilisés pour lutter contre les maladies et les insectes. Importés, pour la plupart, ces insecticides ne conviennent pas au climat de la région et par ricochet, s'avèrent inefficaces pour la protection des agrumes en général et des arbres en particulier.

Comme pour toutes les autres productions agricoles de la région, la création d'une coopérative est revenue comme un leitmotiv. Les différents intervenants dans la filière agrumicole à Béjaïa, dont la DSA, la Chambre de l'agriculture et le Conseil interprofessionnel des agrumiculteurs de la wilaya, sont conscients de tout l'apport de ce cadre pour le développement de cette filière. Outre la prise en charge de la commercialisation de la production des agrumes, cette coopérative est perçue comme un moyen efficace permettant aux exploitants de cette filière d'avoir des revenus à la hauteur de leur investissement.

L'ouverture dans la wilaya d'un marché de gros d'agrumes reste aussi un impératif qu'il faudra assurer, sachant que les exploitants de Béjaïa sont obligés de se déplacer jusqu'à Chelghoum Laïd pour écouler leurs produits