GUELMA Viol collectif d'une SDF et de sa fille

Par Hasna YACOUB -

Leur malheur leur suffisait assez pour qu'un autre plus atroce s'abatte sur elles. Elles, ce sont deux femmes, une mère et sa fille, sans domicile fixe (SDF) qui n'avaient comme lit que le sol nu de la ville de Guelma et le ciel pour se couvrir.

La difficile condition de vie de ces deux femmes n'a pas suscité la compassion des quatre hommes qui ont décidé de les agresser sexuellement. Un horrible viol collectif. Les deux victimes, comme le rapporte le site électronique observalgérie, ont été dupées par l'un des agresseurs qui s'est rapproché d'elles leur proposant nourriture, vêtements et un toit pour qu'elles s'abritent durant les nuits glaciales. Croyant qu'il s'agissait réellement d'un bienfaiteur, les deux femmes l'ont suivi dans une maison abandonnée où trois complices l'attendaient.

Les quatre hommes, sous l'emprise de la drogue et de l'alcool, ont séquestré, martyrisé et violé les deux femmes sans défense. Alertée du kidnapping des deux SDF grâce à un appel anonyme, la Gendarmerie nationale a rapidement localisé le lieu de l'agression.

Les victimes ont été libérées et les quatre agresseurs ont été arrêtés et déférés par-devant le procureur de la République.