PRÊCHE DE CE VENDREDI La migration clandestine au menu

Par Madjid BERKANE -

Les imams vont passer en revue tous les versets interdisant l'acte de se faire du mal et rappeler que le voyage loué par la religion est celui qui se fait de façon légale.

Les prêches de ce vendredi traiteront d'un sujet aussi intéressant qu'inquiétant. Il s'agit de la migration clandestine. C'est le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs Mohamed Aïssa qui en a fait l'annonce avant-hier, via sa page Facebook. «J'appelle les imams à travers le territoire national à consacrer une partie de leurs prêches de ce vendredi à la sensibilisation au phénomène de la migration clandestine, tout en prodiguant des conseils aux jeunes pour qu'ils ne cèdent pas à cette tentation funeste», a écrit Mohamed Aïssa sur son compte. La sensibilisation des jeunes est, selon Mohamed Aïssa, si importante pour chasser les idées noires de leurs têtes et battre en brèche leurs illusions quant à une vie meilleure sur l'autre rive. Les barques de la mort, comme il les a qualifiées, ne font «que ravir la vie de nos enfants à leurs familles pour les jeter à la mer ou leur offrir une vie humiliante dans des centres de rétention à l'étranger», a-t-il déploré. Le ministre des Affaires religieuses, Mohamed Aïssa, a conclu son message en affirmant que son département reste ouvert à toutes les propositions émanant de la société pour contrecarrer ce phénomène. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que l'appel de Mohamed Aïssa s'inscrit dans la démarche du gouvernement portant sensibilisation des jeunes quant aux méfaits de la migration clandestine. Le gouvernement a, pour rappel, usé de nombreux moyens pour atteindre les jeunes. Outre les campagnes de sensibilisation, le gouvernement a utilisé les moyens de communication, tels que la télévision et la radio pour convaincre les gens de renoncer à l'idée de s'aventurer dans la mer. Pour revenir au département de Mohamed Aïssa, il faut dire que les imams sont la partie la mieux indiquée pour s'occuper de cette tâche. La religion musulmane interdit explicitement à la personne de se faire du mal. Mieux encore, elle considère le fait de se faire mal comme un grand péché. Ainsi, en abordant ce thème, les imams vont passer en revue tous les versets interdisant l'acte de se faire mal. Les imams saisiront aussi l'occasion pour mettre l'accent sur la différence existant entre le fait de voyager pour une vie meilleure et le fait de chercher à voyager au péril de sa vie. Chercher à voyager pour la recherche d'un boulot, pour exaucer ses rêves, doit être, insiste la religion musulmane, de façon légale et sans courir le moindre risque. Les imams rappelleront à ce propos, sans doute, les cas des amis du prophète Mohamed (Qsssl) ayant opté pour le voyage dans d'autres pays, mais en suivant les voies légales. Les imams mettront aussi l'accent sur le fait que la migration clandestine n'aboutira à rien, et ce, même dans le cas où les jeunes arrivent à rejoindre sains et saufs l'autre rive, l'Europe en l'occurrence. Les jeunes subissent deux sortes de destin. De se retrouver dans des centres de rétention ou de subir toutes sortes d'humiliations de la part des habitants de ces pays. Par ailleurs, il faut dire que le fait d'arriver à rejoindre le Vieux Continent n'est garant à présent de rien du tout. Les chances de travail que ce continent offrait aux jeunes Algériens dans le passé sont réduites à néant de nos jours. L'ensemble, ou presque, de ces pays traverse des périodes critiques sur le plan économique. Le chômage est très élevé et le vie est plus que jamais chère.