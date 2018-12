LE MINISTRE NIPPON DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES EST À ALGER On parle affaires...

Par Walid AÏT SAÏD -

Les Japonais aspirent à se faire une place dans le marché algérien, déjà pris d'assaut par leurs concurrents coréens et surtout chinois. Les usines Nissan, Toyota et Suzuki devraient montrer la voie...

L'Algérie séduit les Asiatiques! Après le Premier ministre coréen, c'est le voisin japonais qui dépêche son ministre des Affaires étrangères. En effet, Taro Kono est arrivé hier à Alger pour une visite de travail et d'amitié. Lors de cette visite, le ministre japonais des Affaires étrangères Nippon s'entretiendra avec son homologue algérien, Abdelkader Messahel. Les deux hommes devront passer en revue les relations bilatérales dans leurs différents volets, comme le souligne un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Néanmoins, les deux hommes devraient surtout parler «business». Les Japonais aspirent à se faire une place dans le marché algérien, déjà pris d'assaut par leurs concurrents coréens et surtout chinois. Il devrait notamment être question d'industrie automobile, où les deux autres pays asiatiques ont une longueur d'avance après avoir lancé des usines de montage.

Pendant ce temps-là, les projets des géants japonais Nissan et Toyota tardent à voir le jour. Pis encore pour eux, ils ont perdu un marché qui était d'une importance des plus capitales. Cette visite devrait donc permettre de débloquer ces deux projets en attente. On annonce dans ce sens l'ouverture de l'usine Nissan en début d'année 2019 alors que celle de Toyota devrait suivre au courant de la même année comme celle de Suzuzki. Toutefois, ces deux usines ne sauraient être l'arbre qui cache la grande foret des faibles relations économiques entre les deux pays. Elles sont passées d'un niveau qui avoisinait les deux milliards de dollars durant la dernière décennie à moins de 400 millions de dollars ces deux dernières années.

Un niveau des plus faibles pour un pays avec lequel l'Algérie partage une relation privilégiée, avec une main tendue des Japonais durant les moments les plus difficiles du pays. Cette réalité économique, l'ambassadeur du Japon, Kazuya Ogawa, s'est attelé à la changer durant toute l'année en cours en multipliant les visites de travail avec les responsables algériens, mais aussi les hommes d'affaires.

Des délégations d'hommes d'affaires du pays du Soleil levant se sont même succédé en Algérie afin de s'enquérir des opportunités d'affaires après que leur ambassadeur leur a balisé le terrain! Un terrain que son prédécesseur avait «miné» en s'attaquant, en 2017, clairement, au climat des affaires en Algérie.

Masaya Fujiwara, c'est de lui qu'il s'agit, s'était frontalement attaqué à l'économie algérienne. Il avait dans ce sens dénoncé la «bureaucratie, le manque de transparence, le changement récurrent de la réglementation et la règle des 51/49%». Un constat qu'Alger avait qualifié de «sévère», mais il ne faut pas se leurrer, avait une grande part de réalité. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. L'Algérie qui a été ébranlée par la crise du pétrole s'est mise à la «drague» des investisseurs étrangers.

Comme l'a indiqué, le Premier ministre Ahmed Ouyahia à son homologue sud-coréen et la délégation d'hommes d'affaires qui l'a accompagné: «Des facilités économiques et administratives leur seront accordées». Le tempo a donc été donné pour «attirer» le plus grand nombre d'entreprises étrangères.