LES ÉLEVEURS EN ÉTAT D'ALERTE Un mystérieux virus décime le bétail

Par Massiva ZEHRAOUI -

Il ne manquait que ça aux éleveurs

Des instructions ont été données à l'ensemble des vétérinaires du pays, en vue d'éviter les déplacements des éleveurs.

Depuis un moment maintenant, un virus se propage parmi les bêtes, causant la mort d'un nombre important de têtes du cheptel dans la wilaya de Djelfa, notamment. La nature de cette énigmatique maladie demeure pour l'heure, indéterminée.

Pourtant, après avoir constaté la propagation de ce virus, «des échantillons ont été envoyés pour analyses aux laboratoires spécialisés», avait indiqué il y a quelques jours, un représentant du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Cependant, les résultats de ces analyses n'ont pas pu en déceler l'origine.

Les services de ce département étaient certains d'aboutir à définir la catégorie de cette maladie après la soumission des analyses aux différents laboratoires nationaux. D'un autre côté, les mêmes sources avaient fait part de l'éventualité d'envoyer des échantillons aux laboratoires internationaux. Et ce, ont-ils souligné; «dans le but de trancher définitivement la nature de cette maladie». Mais en attendant, le virus continue de se répandre et toucher encore plus de bêtes. Pis encore, si les causes de ce virus ne sont pas déterminées dans l'urgence, il y a un risque que cela s'étende à d'autres régions du pays. Pour limiter les dégâts, le département de l'agriculture a pris certaines mesures. «Des instructions ont été données à l'ensemble des vétérinaires du pays, en vue d'éviter les déplacements des éleveurs et les échanges entre eux et ce, jusqu'à confirmation de la nature exacte de cette maladie», a-t-on précisé. D'après la même source, «trois foyers de maladie du bétail ont été découverts dernièrement dans la wilaya de Djelfa, dont deux à Sed Rehal(80 km au sud de la wilaya) et un à Feidh Btma (50 km à l'est de Djelfa), à l'origine de la mort de nombreuses têtes d'ovins».

Dans le même registre, d'autres dispositions ont été prises par les services agricoles pour parer à la propagation de la fièvre aphteuse dans la wilaya de Tébessa. Il s'agit de la fermeture de plusieurs points de vente dans cette région, ainsi que d'autres marchés du bétail. 40 foyers de fièvre aphteuse dans 11 communes situées dans la région sud-ouest de la wilaya, précisément les communes des daïras de Chéréa, Bir El-Ater et El-Ogla ont été signalés.

Les services agricoles organisent des réunions de travail «régulières» et des sorties d'inspection sur les lieux signalés. Des échantillons sont pris par les vétérinaires et sont analysés au fur et à mesure dans l'objectif d'identifier d'éventuels foyers de pathologies, de circonscrire la zone, où a été déclarée la fièvre aphteuse et de préserver le cheptel de cette wilaya? a encore détaillé Mme Labiod, a précisé l'APS.