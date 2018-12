POUR LA 24E OPÉRATION DU GENRE 3000 logements seront distribués à Alger

Par Massiva ZEHRAOUI -

L'adieu aux bidonvilles

Le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, a insisté sur l'élimination totale de l'habitat précaire au niveau de la capitale.

La 24eme opération de relogement entre dans sa troisième phase à Alger. Quelque 3000 logements seront distribués dans les jours qui viennent. C'est ce qu'a indiqué lundi dernier, le wali de la capitale, Abdelkader Zoukh. Il avait en outre annoncé la tenue d'une réunion dans la semaine avec les cadres concernés par le dossier de relogement, laquelle aura pour objet «la définition des sites de relogement concernés et de fixer la date du lancement de la troisième étape de la 24e opération à laquelle 3000 logements ont été consacrés». Il a encore insisté sur l'élimination totale de l'habitat précaire à Alger. Abdelkader Zoukh a avancé dans ce sens, que la 25e opération est en cours de préparation et que celle-ci contribuera à éradiquer de façon définitive «ce type de logements».

Aussi, le wali d'Alger a fait savoir que «350 hectares de foncier ont pu être récupérés grâce aux opérations de relogement ayant précédé celle-ci». Ces parcelles de terres ont donc pu être transformées en espaces de loisirs.

A côté de l'annonce de cette énième opération de relogement, Abdelkader Zoukh a fait part de la construction de plusieurs établissements scolaires à l'est et l'ouest d'Alger. Et ce, en prévision de la rentrée scolaire après les vacances d'hiver, le 6 janvier prochain. Dans le cadre d'une visite d'inspection qu'il a menée au niveau de ces infrastructures, le responsable a indiqué que ces dernières «représentent des modèles pour les projets qui devraient désengorger les écoles et alléger la surcharge sur les élèves».

A l'issue des vacances d'hiver, les élèves des circonscriptions administratives de Rouïba, Dar El Beïda, Bir Mourad Raïs et Baraki, bénéficieront de nouveaux établissements dont le nombre est de 24 groupements scolaires, deux CEM et deux lycées. Abdelkader Zoukh a également fait savoir que «le secteur de l'éducation bénéficierait de 117 groupements scolaires, 27 collèges et 14 lycées en cours de réalisation, devant être prêts lors de la rentrée scolaire 2019-2020». Comme il a fait état de projets portant la réalisation de 72 groupements scolaires, 40 collèges et 27 lycées. Il a précisé dans ce sens, que quelques-unes de ces structures sont en voie de lancement, tandis que pour d'autres, les travaux sont à leurs débuts.

Dans ce sillage, Abdelkader Zoukh a affirmé que «le dégel des structures scolaires et la consécration, par le gouvernement, d'une importante enveloppe financière ont permis de relancer le taux de réalisation à travers plusieurs communes». Mais ça a également permis de «rattraper le retard accusé lors des dernières années qui ont connu une pénurie en matière de ressources financières», ajoutant «qu'une commission spéciale a été mise en place pour effectuer le suivi régulier de ces chantiers». Dans sa tournée, Abdelkader Zoukh a inspecté plusieurs établissements à l'instar du lycée sis à la cité Chabou (Rouiba) offrant 900 places pédagogiques devant accueillir 340 élèves de la même cité, actuellement scolarisés dans deux lycées à Dergana (Bordj El Kiffan). Durant la même journée, il a visité quelques groupements scolaires dans les communes de Hraoua, Bordj El Bahri, les Eucalyptus et Aïn El Malha, outre le collège (B6) à la cité Dalia (Eucalyptus).