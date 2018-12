LES PETITS PARTIS S'AGRIPPENT AU POUVOIR ET MARCHANDENT LEURS VOIX Les strapontins utiles

Par Saïd BOUCETTA -

L'art de rentabiliser la politique

Les 15 qui agissent dans la scène politique nationale, comme la queue de la comète, accomplissent consciencieusement leur mission.

Transcendant leurs clivages idéologiques, les 15 petits partis qui se sont regroupés dans une coalition, tentent de trouver un espace à occuper dans ce qui s'apparente, ces derniers jours, à une stratégie de positionnement face à une perspective politique encore indéfinie, mais qui finira certainement par s'éclaircir. Animant des rencontres un peu partout dans le pays, ce groupe de partis qui dit militer sous le mot d'ordre «La continuité pour la stabilité et la réforme», semble déterminé à apporter son quitus à toute initiative de l'Alliance présidentielle.

Avant même de postuler à une quelconque fonction dans ce qui pourrait devenir un jour le Front populaire solide ou une large coalition nationale, les 15 partis, dont l'ANR de Belkacem Sahli est le porte-parole, ont affiché leur soutien inconditionnel au président de la République.

Cette démarche, qui anticipe toute décision politique au niveau des sphères du pouvoir, annonce de prime-abord, le renforcement de l'Alliance présidentielle, sans que celle-ci n'ait ouvertement appelé à un quelconque rassemblement partisan autour du programme du président de la République. C'est une offre de service, sans conditions préalables, ni intention de négocier quoi que ce soit. Les petits partis qui agissent dans la scène politique nationale, comme la queue de la comète, accomplissent consciencieusement leur mission. Ils perpétuent l'idée selon laquelle, le pouvoir étend son influence aux confins du paysage politique et n'a pas vraiment besoin de convaincre qui que ce soit dans toute action qu'il voudrait entreprendre. Les petits partis, dont le rôle est de s'agglutiner autour du noyau dur du pouvoir pour mieux le consolider et le rendre totalement étanche, réalisent un acte, pas si négligeable que cela et qui consiste à construire le consensus national, nécessaire à toute opération politique d'envergure.

Si leur poids passe pour insignifiant, au plan médiatique, au niveau des institutions, ces partis que l'opposition «médiatique» méprise, représentent 25 députés au Parlement, 2700 élus locaux et plus de 1,5 million de voix durant les dernières élections législatives et locales. C'est dire que, rassemblés, les 15 pèsent certainement plus lourd qu'une partie de l'opposition et constituent, de fait, un apport sérieux à toutes les thèses que l'Alliance présidentielle voudrait développer sur le terrain.

Cela pour dire que contrairement à ce qu'affirment les partis de l'opposition, l'ancrage du pouvoir dans la société est loin d'être futile. Dans le cas de l'organisation d'une conférence nationale ou toute autre action décidée par le pouvoir, il est certain que les petits partis seront d'un apport politique conséquent, dans le sens de la confirmation du caractère consensuel d'une décision stratégique prise au plus haut niveau. Le consensus sera d'autant plus recevable que les partis de l'opposition les plus «bavards» ne pèsent pas aussi lourd que le conglomérat des partis de «la continuité pour la stabilité et la réforme».Plus que la «loi du nombre», l'Alliance présidentielle bénéficie également de l'atomisation d'une opposition visiblement incapable de reproduire, à son niveau, l'initiative des 15 petits partis. C'est dire que les formations politiques pilotées par l'ANR ne font pas de la figuration, mais constituent des pièces nécessaires au puzzle.

En fait, bien que peu médiatisés et souvent raillés par l'opinion nationale, les petits partis sont un rouage précieux pour le système qui tient aussi par le soutien qu'ils lui apportent. Il faut aussi dire qu'eux aussi ne sont rien sans l'appui dudit système. Cette relation symbiotique irrigue l'un et l'autre et réduit l'opposition à sa plus simple expression.

Celle-ci, par la voix de Abderrezak Makri, notamment se plaint du «jeu fermé». Si toutes les tentatives de briser le cercle du pouvoir ont échoué, c'est justement en raison de ces petits partis qui ne sont pas si inutiles que cela.