GAÏD SALAH AUX GRADÉS DE L'ANP "Maintenez le moral des troupes!"

Par Ikram GHIOUA -

Il revient à l'officier de veiller en permanence sur ses subordonnés dans tous les domaines du métier militaire.

Poursuivant sa visite d'inspection et de travail à la 4e Région militaire, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, s'adressant aux troupes militaire, a souligné: «Votre rôle en tant que cadres au niveau de cette Région militaire frontalière et au niveau de toutes les Régions militaires, est un rôle intrinsèque sur plus d'un plan, car le cadre est le superviseur principal dans les limites de ses responsabilités.» En poursuivant son allocution, le vice-ministre à l'intention des cadres, recommande «il lui (ce rôle) revient de veiller en permanence sur ses subordonnés dans tous les domaines du métier militaire». A ce propos et à titre d'exemple, citera le vice-ministre «la formation et la préparation au combat pourront atteindre leur finalité escomptée avec la participation d'une équipe d'encadreurs qui veillent à la concrétisation de tous les programmes tracés pour l'année de formation et de préparation au combat». Ainsi, pour le général de corps d'armée «la responsabilité de l'aboutissement de ces démarches incombe à ces cadres chargés de cette noble mission.

Ainsi, ajoute- t -il «cela vous appelle, chacun dans son poste de responsabilité et dans la limite de ses compétences, à oeuvrer à ce que votre travail soit soigné, cohérent et perfectionniste, et à renforcer votre motivation en puisant sa force dans la bonne synergie des efforts et de la jonction des objectifs des actions». Non sans avoir eu référence au rehaussement du corps de bataille des Forces armées à des niveaux élevés et exceptionnels, à la hauteur des nobles missions assignées à l'Armée nationale populaire, en réitérant l'importance de réunir toutes les conditions propices et les moyens nécessaires permettant d'asseoir un climat adéquat pour une meilleure vie professionnelle prometteuse.

Dans ce contexte il précise: «Le cadre représente l'exemple parfait pour l'ensemble de son entourage. Il doit être le modèle à suivre en termes de véritable patriotisme et de dévouement.» A ce titre, commente le général de corps d'armée «le rendement du militaire est très lié à son état d'esprit moral et comme vous le savez, le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire veille, sans cesse, à réunir toutes les conditions propices et les moyens nécessaires permettant d'asseoir un climat adéquat pour une meilleure vie professionnelle prometteuse». Le vice-ministre avait entamé cette visite, il y a quatre jours. La veille il avait été à Biskra à l'Ecole supérieure des troupes spéciales.