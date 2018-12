ECONOMIE PRODUCTIVE ET PROMOTION DU PRODUIT LOCAL Sonatrach met la main à la "pâte"

Par Mohamed TOUATI -

La compagnie nationale rassure

Elle lancera son programme d'ici le premier semestre 2019 au même titre que les compagnies internationales ayant adopté une politique de développement du contenu local.

Sonatrach assume son statut de poumon de l'économie nationale et le prouve. L'avenir du pays et son destin en dépendent. Le moment est venu de passer à la vitesse supérieure. La conjoncture économique actuelle l'impose. Le plongeon des prix du pétrole, qui se situent désormais tout juste au-dessus de celui qui a servi de base pour l'élaboration de la loi de finances 2019, soit 50 dollars, souligne une ligne rouge à ne pas franchir. Et en l'absence d'une économie productrice de richesse, la situation pourrait se compliquer davantage. Le pays reste majoritairement tributaire de ses exportations de pétrole, qui lui assurent l'essentiel de ses revenus en devises. Une impasse d'où il est urgent de sortir.

L'Algérie s'est dotée d'un dispositif qui devrait lui permettre de surmonter cette étape autant difficile que cruciale qu'elle doit absolument franchir sans conséquences irréversibles. La Sonatrach met la main à la «pâte». Le groupe Sonatrach envisage de mettre en place, durant le premier semestre 2019 un programme dédié au développement du contenu local en vue d'atteindre son objectif visant un taux d'intégration de 55% à l'horizon 2030, a annoncé un responsable de cette compagnie nationale, indique une dépêche de l'APS datée d'hier. «A l'instar des compagnies pétrolières internationales ayant déjà adopté une politique de développement du contenu local, Sonatrach doit concevoir son propre programme dans ce sens. D'ici la fin du premier semestre 2019, on aura ce programme», a déclaré le directeur de la promotion et du développement du contenu local auprès du groupe, Fahim Atik, lors d'une conférence de presse tenue le 25 décembre dans le cadre de la 27ème édition de la Foire de la production nationale. Une démarche qui revêt un «impératif stratégique» pour Sonatrach. Elle constituera «une nouvelle plate-forme de collaboration avec les entreprises algériennes pour des bénéfices communs et un programme de création de valeur», assure la même source.

Ce programme permettra en outre d'accompagner les entreprises algériennes, de leur présenter les opportunités d'investissement à travers des ateliers périodiques et de leur assurer une formation. «Il s'agit également d'accroître la compétitivité des entreprises locales, d'accompagner ces dernières (préqualification, système de qualification, système de suivi et d'évaluation) et de développer un important capital humain capable de s'adapter à l'ensemble des secteurs économiques», a ajouté le directeur de la promotion et du développement du contenu local auprès du Groupe.

C'est en droite ligne de la feuille de route tracée par le président de la République pour épauler le nouveau modèle de croissance économique auquel aspire le pays. Sonatrach en assure le leadership et en véritable locomotive de l'économie nationale, elle montre le chemin à suivre pour concrétiser cet objectif salué par les institutions financières internationales, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, en l'occurrence, ce qui lui permettra de s'alléger de ce fardeau qu'elle porte depuis l'indépendance et depuis sa création: porter à bout de bras l'économie du pays. Avec cette autre initiative, Sonatrach montre la voie qui doit mener à l'Algérie à la diversification de son économie. Le sillon est désormais tracé...