PREMIÈRES EXPORTATIONS VERS L'AFRIQUE "L'Algérie est une puissance économique"

Par Zakaria ZEMRI -

Après la Mauritanie et le Niger, Djellab n'a pas caché l'ambition de l'Algérie de se déployer en Afrique de l'Ouest avec une première étape dans 15 jours.

Le ministre du Commerce a donné, hier, le coup d'envoi de la première opération d'exportation vers l'Afrique par voie terrestre. 400 tonnes de produits algériens ont pris la route vers Nouakchott, à bord de plus de 20 semi-remorques. La distance que vont traverser ces marchandises atteint les 3 500 kilomètres, et ce pour arriver à leur point de destination, Nouakchott. Les camions sont chargés de produits agricoles, agroalimentaires, électroménagers et de produits hygiéniques. La part du lion a été donnée aux produits agricoles, avec plus de 220 tonnes. «Je ne trouve pas les mots, je suis ému», a déclaré Saïd Djellab après avoir salué les cortège lors du départ. «On est rentré dans la bataille des exportations», a-t-il ajouté. Le ministre s'est empressé, après avoir expliqué les modalités du voyage, d'annoncer la prochaine opération, qui aura lieu «dans 15 jours», selon lui. Allant crescendo dans déclarations, il a annoncé le départ de plus de 150 camions vers le Niger, au départ de Tamanrasset, chargés de matériaux de construction. Après la Mauritanie et le Niger, Djellab n'a pas caché l'ambition de l'Algérie de se déployer en Afrique de l'Ouest, avec une première étape dans 15 jours. Le prochain convoi aura pour destination Dakar, après une escale qu'il effectuera à Nouakchott. Le premier responsable du secteur a appelé l'ensemble des opérateurs économiques souhaitant exporter à organiser les modalités avec l'entreprise Logitrans, car «la dynamique de l'exportation a commencé, et ce n'est plus qu'un débat théorique», a-t-il expliqué. «Il y a aujourd'hui une culture de l'export, et c'est ça le plus important!», s'est-il félicité. Il n'a pas manqué d'adresser des remerciements aux institutions et aux ministères qui ont mobilisé des efforts «sous la direction du président de la République», précisa-t-il. Répondant à la question d'un journaliste portant sur la conformité des marchandises et sur le risque qu'elles soient retournées, Djellab a assuré «qu'aucune marchandise ne sera retournée». Il a fait savoir que tous les documents nécessaires accompagnent les produits qui ont été expédiés. Le ministre du Commerce a appris à l'assistance que des négociations étaient engagées avec la Mauritanie pour arriver à un accord commercial préférentiel, qui inclurait notamment une baisse des droits de douane entre les pays, et ainsi favoriser les échanges. Il faut savoir que sur les 9 jours prévus pour accomplir la traversée, une journée entière est prévue pour traverser le passage frontalier. Un accord bilatéral permettrait de réduire considérablement ce délai. Djellab a insisté sur la nécessité de trouver des marchés extérieurs, le marché algérien étant «saturé» selon lui. Il a noté que l'Algérie avait changé depuis l'an 2000, que ce soit du point de vue industriel ou de celui des infrastructures. Il a annoncé avec conviction que «l'Algérie est une puissance économique régionale», et que de belles surprises attendaient les Algériens en matière d'exportations pour l'année 2019. «De grandes opérations» se profileraient. Pour l'heure, et d'ici la fin de l'année, le montant des exportations hors hydrocarbures devrait atteindre 2,8 à 2,9 milliards de dollars, et l'objectif de stabilisation et de rationalisation des importations a été atteint, selon Djellab. Une étude sur la stratégie de diversification des exportations 2019-2023 est en cours de finalisation. «Nous allons inviter la grande distribution en 2019, et les Américains sont d'accord pour venir voir le produit national en février», a annoncé le ministre. Il a également annoncé que les opérateurs internationaux seraient invités à la foire de la production algérienne, «qui se déroulera en octobre 2019 sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika».