BANQUE D'ALGÉRIE Les nouveaux billets arrivent

Emission de deux nouveaux billets de banque, de 500 DA et de 1000 DA, et d'une nouvelle pièce de monnaie métallique de 100 DA.

Les billets de banque en mauvais état, déchirés, voire parfois amputés d'une petite partie, seront probablement retirés du marché. La Banque d'Algérie, vient d'annoncer la nouvelle. Le cadeau de fin d'année est de créer deux nouveaux billets de banque. Le Journal officiel n°73, note l'émission de deux nouveaux billets de banque, de 500 dinars et de 1000 dinars, et une nouvelle pièce de monnaie métallique de 100 dinars. Ainsi, la Banque d'Algérie met en circulation ces nouvelles coupures de billets de banque et pièces de monnaie, à compter de la date de sa promulgation, selon les règlements de la Banque d'Algérie. «Les nouvelles coupures de billets de banque et pièces de monnaie porteront la date symbolique du 1er Novembre 2018», selon la même source, qui précise que les nouveaux billets seront d'une dimension de 150 mm x 71,7 mm. Pour le nouveau billet de 500 dinars, il aura pour thème: l'Algérie à l'ère des technologies de l'information et de la communication et portera l'effigie de l'émir Abdelkader. Quant au billet de banque de 1 000 dinars, sa dimension est de 160 mm x 71,7 mm. Le thème principal de cette coupure qui porte aussi l'effigie de l'émir Abdelkader est: Culture, tradition et modernité. Concernant la nouvelle pièce de monnaie métallique de 100 dinars, elle est constituée d'une couronne extérieure en acier inoxydable, de couleur gris acier et d'un coeur en cupronickel serti à l'intérieur de cette couronne, de couleur jaune rosâtre. Son diamètre extérieur est 29,50 mm, alors que son épaisseur est de 2,30 mm. Selon la Banque d'Algérie, cette nouvelle pièce aura pour motif principal le satellite de télécommunication algérien Alcomsat-1 survolant le globe terrestre. Celui-ci fait apparaître le continent africain, l'Algérie étant en relief, ainsi qu'une partie de l'Europe, de l'Asie et, dans une moindre mesure, de l'Amérique du Sud. Les nouveaux billets circuleront concomitamment avec les billets de banque actuellement en circulation, notent les règlements de la Banque d'Algérie.