BOUTEFLIKA PRÉSIDE LE CONSEIL DES MINISTRES ET SIGNE LA LOI DE FINANCES 2019 Répartition du budget de fonctionnement

La loi de finances 2019, signée jeudi par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, prévoit des dépenses de fonctionnement

de 4 954,47 milliards DA (contre 4 584,46 milliards DA en 2018). Voici la répartition

de ce budget par département ministériel

(les chiffres entre parenthèses sont ceux de la loi de finances 2018). Unité:

milliards DA:



- Présidence de la République: 8,22 (7,86)

- Services du Premier ministre: 4,49 (4,45)

- Défense nationale:

1 230 (1 118,3)

- Intérieur et collectivités locales: 418,4 (425,57)

- Affaires étrangères:

38,06 (35,21)

- Justice: 75,86 (74,54)

- Finances: 86,98 (86,82)

- Energie: 50,8 (50,8)

- Industrie et Mines:

4,72 (4,61)

- Agriculture, Dév. rural et Pêche: 235,29 (211,81)

- Moudjahidine:

224,96 (225,17)

- Affaires religieuses et Wakfs: 25,28 (25,24)

- Commerce: 18,38 (19,98)

-Ressources en eau:

14,14 (14,01)

- Environnement et énergies renouvelables: 2,13 (2,13)

-Travaux publics et transports: 49,96 (25,98)

- Habitat, Urbanisme et Ville: 16,28 (16,62)

- Education nationale: 709,55 (709,55)

- Enseignement sup. et Recherche sc.:

317,33 (313,33)

- Formation et Ens. professionnel: 47,84 (46,84)

- Travail, Emploi et Séc. sociale: 153,7 (154,01)

- Tourisme et Artisanat:

3,2 (3,15)

- Culture: 15,28 (15,27)

- Solidarité nationale:

67,38 (67,38)

- Relations avec le Parlement: 0,23 (0,23)

- Santé, Population et Réforme hospitalière:

398,97 (392,16)

- Jeunesse et Sports:

35,46 (35,23)

- Communication: 21 (20,7)

- Poste et TIC: 2,31 (2,34)

- Sous/Total: 4 276,3 (4.109,48)

- Charges communes: 678,18 (474,98)

- TOTAL: 4 954,47

(4 584,46)