BATNA Un raki s'offre cinq épouses

Par Hasna YACOUB -

Un raki a été condamné en fin de semaine dernière à une année de prison ferme.

L'homme qui est censé être un pieux, ayant une parfaite connaissance du Coran à l'aide duquel il guérit ceux qui s'adressent à lui, n'a pas trouvé mieux que de transgresser la loi divine en épousant cinq femmes. Et pour leurrer l'administration, il a recouru à un subterfuge de taille en présentant un acte de naissance où ne sont pas transcrits ses quatre mariages et en actant son 5ème mariage loin de sa commune d'origine.

C'est sa première épouse qui va déposer plainte auprès du procureur de la République accusant son mari de transgresser la loi divine et celle de la République.

Une deuxième plainte a également été déposée contre ce raki qui faisait croire à ses clients qu'il pouvait guérir la stérilité grâce à des dattes. La plainte a été justement déposée par l'une des victimes qui a déboursé 200.000 DA, contre quelques dattes fourrées au chocolat dans l'espoir d'enfanter.

Lors de l'enquête, les services de sécurité ont découvert l'existence de tout un réseau qui diffusait de fausses informations et de faux témoignages sur les miracles des dattes vendues par ce raki.