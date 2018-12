BOUTEFLIKA PRÉSIDE LE CONSEIL DES MINISTRES ET SIGNE LA LOI DE FINANCES 2019 L'Etat maintient sa politique sociale

Par Hasna YACOUB -

La loi prévoit une prise en charge à 100% du taux d'intérêt des prêts accordés pour les logements Aadl ainsi qu'une aide de l'Etat (abattements sur la cession de terrain et bonifications pour des crédits) pour la réalisation des programmes LPP.

Le président de la République a signé, jeudi dernier, la loi de finances 2019. Une loi, faut-il le rappeler, élaborée sur la base d'un cadrage macroéconomique prudent, mais qui n'a nullement touché à la politique sociale de l`Etat. Pour l'exercice 2019 donc, le prix du baril de référence retenu est de 50 dollars, le taux de croissance prévu est de 2,6% et le taux d'inflation devra être maintenu à 4,5%. Sur le plan budgétaire, la loi prévoit une légère baisse des dépenses qui s'élèveront à 8 557 milliards DA (mds DA) contre des recettes de 6 508 mds DA. Un déficit de près de 2 200 mds DA sera enregistré par le Trésor public. Il est expliqué dans ladite loi que la légère hausse enregistrée dans le budget de Fonctionnement (estimé à 4 954 mds DA) découle de la situation sécuritaire aux frontières ainsi que du relèvement des transferts sociaux. Et à ce propos, il y a lieu de préciser que l'Etat a prévu une enveloppe budgétaire de 1 763 milliards de DA pour les transferts sociaux, soit près de 21% de la totalité du budget de l'Etat de l'année 2019. Ces crédits budgétisés pour les transferts sociaux couvriront notamment plus de 445 mds DA destinés au soutien aux familles, tandis que près de 290 mds DA seront attribués aux retraites, et auxquels s'ajoutera une dotation d'appui de 500 mds DA à la Caisse nationale des retraites (CNR). Ces transferts sociaux comportent également près de 336 mds DA pour la le secteur de la santé et plus de 350 mds DA pour le logement auxquels s'ajouteront près de 300 mds DA mobilisés pour le secteur de l'habitat par le Fonds national d'investissement (FNI).

A préciser que concernant le logement, la loi instaure deux mesures: la première autorise le Trésor à prendre en charge la bonification à 100% du taux d'intérêt des prêts accordés par les banques publiques dans le cadre de la réalisation de la 5ème tranche de 90 000 logements AADL. Quant à la seconde mesure, elle concerne le logement locatif promotionnel (LLP) qui bénéficie, au titre du projet de loi de finances 2019, de l'aide de l'Etat, notamment les abattements sur la cession de terrain et les bonifications dans le cadre des crédits accordés par les banques aux promoteurs immobiliers en charge de la réalisation des programmes publics des logements.

D'autre part, la loi de finances autorise le Fonds national d'investissement (FNI) à accorder des prêts à long terme (jusqu'à 40 ans) à taux bonifiés à la Caisse nationale des retraites (CNR) afin de renforcer les capacités de cette caisse pour la liquidation de retraites.

Autant de mesures qui visent à améliorer le niveau de vie des citoyens. En ce qui concerne la poursuite des réformes économiques et des investissements, la loi de finances prévoit un budget d'équipement qui sera ventilé entre 3 602 mds DA de crédits de paiement et 2600 mds DA d'autorisations de programme destinées à de nouveaux projets ou à des réévaluations. Ce qui confirme la poursuite de l'engagement de l'Etat en faveur du développement économique et social.