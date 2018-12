RENOUVELLEMENT DU TIERS SÉNATORIAL À ORAN Le MPA et TAJ se liguent avec le FLN

Par Wahib AïT OUAKLI -

Le choix est dur malgré tout. Qui est donc ce sénateur d'Oran que ressortira l'urne?

C'est aujourd'hui qu'aura lieu le renouvellement du tiers sénatorial. À Oran, la bataille sénatoriale oppose trois formations politiques, et pas des moindres. Il s'agit de l'ex-parti unique, le FLN, représenté par l'actuel P/APW en l'occurrence le professeur Boubekeur Mohamed, chirurgien à l'EHU d'Oran et ex-député durant le mandat 2012-2017. Le parti de Ouyahia est représenté par Hichem Zalmat, élu à l'APW d'Oran, tandis que la formation de Makri est représentée par le P/APC de Oued Tlélat, Gourara Hamou. Qui aura donc le dernier mot à l'issue d'un vote dans lequel les pairs auront la lourde mission, en choisissant le représentant d'Oran au Sénat en remplacement de Kazitani Abdelhak. La bataille s'annonce d'ores et déjà rude. Le parti du Front de Libération nationale a, à l'avance, pris ses dispositions en ralliant à sa cause les élus locaux du parti de Benyounès et ceux de la formation de Amar Ghoul, TAJ. Le candidat du FLN est revenu de loin après l'éviction de son rival Serra Cheraka Benaissa, alors que ce dernier, lors des primaires, avait été élu, dans des conditions douteuses, par ses pairs du FLN, d'où le retrait de ce dernier, cédant la place au professeur Boubekeur. En plus du ralliement des élus de TAJ et ceux du MPA, le Front de Libération nationale est numériquement conforté en jouant cette carte. D'autant plus, il siège, en majorité, dans l'APW d'Oran ainsi que dans plusieurs municipalités. Le RND ne croit pas à cette «évidence». Son candidat, avance-t-on, au niveau local, peut aisément créer la surprise. Hichem Zalmat est diplômé universitaire, juriste de formation. Il possède d'autres atouts que son parti fait valoir et qui résident aussi dans sa fidélité infaillible au parti, dans lequel il a milité durant des années avant d'être élu à l'APW en 2017. Mais l'on avance également son appartenance à la nouvelle génération de militants, n'ayant pas grillé les étapes en se lançant tout jeune dans l'activisme politique. Pour le RND, Hicham Zalmat est le fruit de la restructuration du parti, suite à la désignation, d'une femme à la tête du parti dans une région aussi importante que la wilaya d'Oran. Plus que déterminé dans ses démarches, Hichem Zalmat croit dur comme fer que «la logique numérique n'a pas toujours été déterminante. «Pour ce genre de rendez-vous, le renouvellement partiel des élus de la chambre haute, ce ne sont pas tant les couleurs partisanes qui

comptent, mais les qualités intrinsèques des candidats qui se présentent», a-t-il confié.