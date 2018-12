35 000 TONNES DE CIMENT EXPORTÉES VERS L'AFRIQUE DE L'OUEST Djellab donne le coup d'envoi depuis Annaba

Par Wahida BAHRI -

Le ciment algerien fait son entrée en afrique

«Cette opération d'exportation de 35 000 tonnes de Clinker intervient dans un contexte marqué par la nouvelle dynamique en matière d'exportation des produits made in Algeria.»

C'est ce qu'a indiqué, ce lundi, le ministre du Commerce Saïd Djellab, à l'occasion du coup d'envoi, au port de Annaba, de la première opération, d'exportation de 35 000 tonnes de Clinker(composant principal du ciment), produit par la cimenterie Cilas de Biskra, vers Abidjan en Côte d'Ivoire. La cérémonie assistée par le ministre du Commerce, accompagné de la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima Zohra Zerouati, a été une occasion pour le commis de l'Etat de s'enquérir des conditions et des capacités du port de Annaba.

Profitant de la circonstance pour mettre l'accent sur l'impérative nécessité de développer les services logistiques pour gagner du temps et réduire les charges d'exportation. Lors d'un point de presse, Saïd Djellab n'a pas manqué de souligner que sa présence à Annaba pour assister à cet événement, vise à soutenir les opérateurs économiques algériens dans la conquête du marché international. Il a mis en avant l'assistance et l'accompagnement de l'Etat aux investisseurs nationaux pour créer une dynamique dans ce secteur, qui a réussi à inverser la tendance. «Avec cette deuxième opération d'exportation du ciment, en deux ans, l'Algérie est passée d'un pays importateur à un pays exportateur de ce produit stratégique», a dit le ministre, qui a fait état de 20 millions de dollars d'exportations, au cours des onze mois de 2018.

Dans le même sens, le ministre du Commerce a annoncé que d'autres opérations d'exportation de Clinker sont prévues avant la fin de l'année 2018 à destination du Niger à partir de la ville de Tamanrasset et autre vers la Mauritanie. Optimiste quant aux perspectives d'évolution du volume des exportations de produits fabriqués en Algérie, Saïd Djellab a fort estimé que 2019 sera l'année des exportations par excellence, tout en rappelant les défis de la concurrence internationale. «Aujourd'hui, nous entrons dans la bataille de la concurrence à l'international pour avoir notre part de marché.»

Signalons que, d'une capacité de production de 2,7 millions tonnes par an, la cimenterie Cilas, fruit d'un partenariat entre un particulier et la société Lafarage Holcim, ambitionne d'exporter 2 millions de tonnes de ciment. Satisfait de ce partenariat, le ministre a salué les performances de cette société dotée des technologies de pointe, tenant compte notamment de l'aspect écologique. Profitant de sa visite à Annaba, Saïd Djellab s'est rendu à la CCI Seybouse Annaba, où il a assisté aux travaux d'une journée d'étude sur le registre de commerce électronique.