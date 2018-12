PREMIÈRE DESSERTE RATÉE DU CORADIA ANNABA-TÉBESSA Le train a déraillé à Driaâ

Par Wahida BAHRI -

coradia à une vitesse de 160 km/h

Problème technique ou défectuosité de la voie ferrée: le train n'est pas arrivé à destination, en raison de son déraillement.

Le train Coradia assurant la liaison Annaba-Tébessa a dévié de la voie ferrée, apprend-on de source sécuritaire. Avec à son bord 40 voyageurs, le train est sorti des rails, à El Driaâ, une zone retirée dans la wilaya de Souk Ahras, a ajouté la même source. Bien qu'aucune perte humaine n'ait été enregistrée, la déviation du train a occasionné des dommages matériels relativement importants. Les services de sécurité et de la Protection civile ont été dépêchés sur les lieux où ils ont assisté les passagers du train, qui ont eu plus de peur que de mal, nous explique-t-on. Une enquête est pour déterminer les raisons techniques, à l'origine du déraillement, nous précise-t-on. D'une capacité de 455 places, dont une soixantaine en première classe et un wagon réservé aux personnes aux besoins spécifiques, le train Coradia Annaba-Tébessa, devait assurer aux voyageurs des trois villes de l'Est, à savoir Annaba, Souk Ahras et Tébessa, des déplacements dans de bonnes conditions, sauf qu'avec cet incident, si le mot est approprié, le Coradia n'est pas en mesure d'apporter, voire dassurer les commodités en question. Pour rappel, la locomotive est entrée en service samedi dernier, en présence du ministre des transports M.Abdelghani Zalène. Le commis de l'Etat a fait le premier déplacement du nouveau train Coradia à partir de la gare ferroviaire jusqu'à la commune d'El Hadjar. Notons que ce nouveau moyen de transport entre dans le cadre de la modernisation des transports ferroviaires. Un processus appelé à être généralisé graduellement à toutes les wilayas du pays.

D'une vitesse de 160 km/h, Coradia est appelé à assurer la liaison entre Bouchegouf, Medaourouche et Oued El Kebrit, sur un itinéraire de 400 km. Le train fait partie des 17 Coradia acquis par l'entreprise Sntf (Société nationale des transports ferroviaires), dans le but d'étoffer le réseau ferroviaire, note-t-on.