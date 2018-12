SÉNATORIALES À ANNABA La sérénité et la discipline règnent au FLN

Par Wahida BAHRI -

Toutes les prévisions penchent en faveur du candidat du FLN, Abdenacer Hamoud, bien que la concurrence reste rude.

Sorti vainqueur au second tour des primaires, après avoir battu son concurrent Noureddine Amouri, le candidat du FLN pour le fauteuil de sénateur, Abdenacer Hamoud fait ses pas doucement, mais sûrement vers l'hémicycle parlementaire. Tous les pronostics portent à croire que le P/APW de la wilaya de Annaba, est le potentiel candidat, face aux autres formations politiques, le RND notamment. Celui-ci, qui au moment où le candidat au statut de sénateur fait sa campagne, le candidat du RND est resté timide dans ces actions. Rien n'a filtré sur des coulisses de cette formation politique. Situation s'assimilant plutôt à un soutient discret au candidat du FLN. Pour les autres formations politiques, les indiscrétions au sein de celles-ci, font état du soutien du candidat du FLN. Cet alignement politique, s'inscrit nous dit-on, dans le consensus du contexte politique... Un fait qui ne laisse aucune équivoque quant à l'élection du candidat du FLN, Abdenacer Hamoud futur sénateur de Annaba. La thèse s'est précisée, notamment après les modifications apportées par la nouvelle direction du parti, aux résultats des primaires pour les sénatoriales. Ne figurant pas sur la liste des modifications qui ont touché Oran, Sétif, Béchar et Souk-Ahras, la wilaya de Annaba a présenté un candidat qui n'a rien à se reprocher. Car convient-il de noter, qu'exerçant ses prérogatives en menant des enquêtes administratives et sécuritaires, la direction du vieux parti, a décidé de prendre des mesures pour combattre l'argent sale et les compromis politiques. Pour la wilaya de Annaba, le candidat du FLN au Sénat est arrivé en première position, sur la base d'un large choix des militants. Pour une fois, le maintien d'un candidat aux sénatoriales se détache de la sphère des compromis politiques et de l'argent sale. D'ailleurs, solidaire comme à jamais, un dîner réunissant des députés, sénateurs, élus APW/APC et autres invités, a été organisé lundi dernier au Mimosa Palace. La rencontre se veut être une approbation unanime quant à la candidature soutenue de Abdenacer Hamoud, en tant que sénateur de Annaba.